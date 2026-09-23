Lan tỏa thông điệp sống đẹp, ứng xử văn minh trong học đường

Từ ngày 21 - 25.9, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trường Tiểu học Liên Bảo tổ chức triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về “Văn hóa ứng xử, đạo đức, lối sống con người Việt Nam; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh”.

Triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm, gồm tranh cổ động được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác tranh cổ động toàn quốc do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL) phát hành, cùng các tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đoạt giải hoặc được đăng tải trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của tỉnh.

Bằng ngôn ngữ trực quan của hình ảnh, đường nét và màu sắc, mỗi tác phẩm mang đến một câu chuyện, một thông điệp về cách ứng xử trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, đưa những giá trị văn hóa tốt đẹp đến gần hơn với cán bộ, giáo viên và học sinh.

Nhiều nội dung gần gũi với học sinh được chuyển tải sinh động như kính trọng ông bà, cha mẹ; lễ phép với thầy cô; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè; sống trung thực, trách nhiệm; tôn trọng sự khác biệt; nói lời hay, làm việc tốt và ứng xử lịch sự, văn minh.

Những vấn đề gắn trực tiếp với môi trường học đường như phòng, chống bạo lực học đường, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh trường lớp, bảo vệ môi trường, xây dựng trường học an toàn, thân thiện cũng được thể hiện qua các tác phẩm.

Đáng chú ý, thông điệp về sống đẹp, ứng xử văn minh được bắt đầu từ những hành động rất gần gũi trong cuộc sống hằng ngày: một lời chào, thói quen xếp hàng, giữ gìn của công, bỏ rác đúng nơi quy định, giúp đỡ người gặp khó khăn hay biết lắng nghe, nói lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc.

Những việc làm tưởng như nhỏ bé, khi được duy trì thường xuyên sẽ từng bước hình thành thói quen tốt, ý thức trách nhiệm và cách ứng xử đẹp cho học sinh.

Thông qua hình thức trực quan, dễ tiếp nhận, triển lãm không chỉ giúp học sinh hiểu rõ hơn những chuẩn mực về đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử mà còn tạo thêm một không gian giáo dục sinh động ngoài giờ học.

Từ mỗi bức tranh, những thông điệp về sống đẹp, ứng xử văn minh được lan tỏa một cách gần gũi, góp phần vun đắp văn hóa học đường, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, thân thiện và lành mạnh.