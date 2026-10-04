Rực rỡ Lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu'

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” chính thức diễn ra tối 3-10 tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Sự kiện đã thu hút hàng vạn người dân Thủ đô cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước đổ về tham dự, tạo nên bầu không khí lễ hội ngập tràn màu sắc và tinh thần đoàn kết quốc tế ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long khẳng định, Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu" sẽ tạo ra một không gian văn hóa để các nền văn hóa được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và được trân trọng. Nghệ thuật được đưa ra khỏi sân khấu, hòa vào đời sống của người dân và du khách, trở thành một phần của lễ hội. Đó cũng là cách phát huy giá trị di sản quốc gia, đặc biệt hồ Hoàn Kiếm - biểu tượng lịch sử văn hóa của Thủ đô Hà Nội - trong một không gian văn hóa mở, nơi truyền thống gặp gỡ đương đại, nghệ thuật đến với cộng đồng, kết nối bạn bè năm châu.

Thời gian qua, Hà Nội đã tập trung triển khai các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Các lễ hội Liên hoan âm nhạc Crescendo năm 2026, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế và các chương trình biểu diễn nghệ thuật cộng đồng, đặc biệt là các dự án như nghệ thuật tại nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ đã từng bước tạo nên những không gian thưởng thức nghệ thuật gần gũi, thường xuyên đối với nhân dân Thủ đô và du khách.

Với chủ đề xuyên suốt “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” được thiết kế như một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động và giàu tính nghệ thuật. Thông qua tà áo dài truyền thống, các hình thức nghệ thuật trình diễn độc đáo cùng nhiều hoạt động tương tác đường phố, chương trình không chỉ giới thiệu tinh hoa văn hóa Việt Nam mà còn tôn vinh bản sắc độc đáo của các quốc gia tham dự.

“Trong một thế giới ngày càng kết nối mạnh mẽ, văn hóa và nghệ thuật với sự hấp dẫn đặc biệt đưa con người đến gần nhau hơn mà không cần chung một ngôn ngữ, tạo nên sự đồng cảm mà không mất đi bản sắc. Mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa có một nét đẹp riêng. Chính sự khác biệt ấy khi được trân trọng và cởi mở sẽ làm cho bức tranh văn hóa của nhân loại thêm phong phú. Với vị thế là Thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm đến của những cuộc gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối bạn bè quốc tế” - ông Phạm Tuấn Long chia sẻ thêm.

Điểm nhấn ấn tượng và quy mô nhất của lễ hội năm nay là cuộc diễu hành đường phố quy tụ hơn 1.000 người tham gia. Đoàn diễu hành bao gồm các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, các nghệ sĩ, nghệ nhân, người mẫu, các thành viên Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô cùng đông đảo cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Lễ hội quy tụ sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ 18 quốc gia trên thế giới, bao gồm Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông Cổ, Ma-rốc, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraine, Peru, Sri Lanka, Việt Nam... Sự hiện diện đông đảo của bạn bè quốc tế thể hiện tinh thần mến khách, cởi mở và uy tín đối ngoại văn hóa ngày càng tăng của Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh hàng trăm tà áo dài Việt Nam duyên dáng, thướt tha sánh bước cùng trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của bạn bè năm châu đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Sự kết hợp nét đẹp dịu dàng của áo dài Hà Nội với sự đa dạng của trang phục các dân tộc trên thế giới ngay tại không gian di sản Hồ Gươm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

Lộ trình diễu hành của lễ hội được thiết kế dọc theo các điểm di tích và tuyến đường trọng điểm quanh hồ Hoàn Kiếm, bắt đầu từ khu vực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, di chuyển qua đền Bà Kiệu cổ kính và hội tụ về sân khấu chính tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Khoảng cách giữa các nghệ sĩ biểu diễn và công chúng thưởng thức hoàn toàn bị xóa bỏ khi người dân và du khách được trực tiếp tương tác, hòa mình vào từng nhịp điệu âm nhạc và sắc màu trang phục ngay trên đường phố.

Trong suốt hành trình, công chúng sẽ được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật Việt Nam với các đoàn nghệ thuật quốc tế biến không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thành một sân khấu văn hóa mở, nơi nghệ thuật không chỉ được trình diễn trên sân khấu mà còn trực tiếp đến gần người dân và du khách.

Qua mỗi tiết mục, sắc màu trang phục và mỗi bước chân trong đoàn diễu hành, Lễ hội "Sắc màu năm châu" góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa thanh, đa sắc, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối trong nhịp sống đương đại và các nền văn hóa có cơ hội gặp gỡ, sẻ chia.

Thông qua sự gặp gỡ của các nền văn hóa, Lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như một cây cầu kết nối các cộng đồng và các dân tộc, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Với sự hội tụ của các giá trị di sản, nghệ thuật truyền thống, trang phục và con người đến từ nhiều quốc gia, "Sắc màu năm châu" mang đến một không gian văn hóa giàu sức sống giữa lòng Hà Nội - nơi di sản được tôn vinh, bản sắc được sẻ chia và những giá trị chung của nhân loại được kết nối để cùng kiến tạo tương lai.

Một nét đặc sắc mang tính nhân văn sâu sắc của Lễ hội “Sắc màu năm châu” là sự khuyến khích tham gia của các gia đình nhiều thế hệ.

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” không đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật giải trí quy mô lớn mà còn là nhịp cầu văn hóa thắt chặt tình hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và thế giới.

Lễ hội “Sắc màu năm châu” đã tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc thêm vị thế của Hà Nội - Thành phố “Vì hòa bình”, một Thủ đô giàu truyền thống văn hóa, thân thiện, cởi mở và chủ động hội nhập quốc tế. Sự kiện để lại những dấu ấn khó phai, lan tỏa hình ảnh một Hà Nội ngập tràn sức sống và luôn rộng mở vòng tay chào đón bạn bè bốn phương.