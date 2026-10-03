Khám phá hương vị xứ Triệu Voi ở Hà Nội tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào

Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa” diễn ra từ ngày 1 - 4/10 tại Hà Nội. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Lần đầu tiên tại Hà Nội, các sản phẩm đặc trưng của Lào và Việt Nam cùng hội tụ trong một không gian chung đầy màu sắc. Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp cùng Vụ Nội thương (Bộ Công Thương Lào) tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” số 14.

Bước vào khu vực trưng bày dành riêng cho các sản phẩm xứ Triệu Voi, du khách sẽ ngay lập tức bị cuốn hút vào một hành trình trải nghiệm ẩm thực và văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc truyền thống. Điểm nhấn đầu tiên không thể bỏ qua là thế giới gạo nếp với sự góp mặt của các dòng gạo nổi tiếng như Yodsam và Champahom, mang theo hương thơm dẻo đặc trưng từ những vùng đất màu mỡ của nước bạn, nguyên liệu chính làm nên những món xôi truyền thống nức tiếng.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm gạo nếp đặc sản của Lào. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Khu vực ẩm thực còn giới thiệu các dòng sản phẩm thịt chế biến chất lượng cao như thịt trâu Laofood và thịt bò Deejai, làm say lòng những tín đồ yêu thích hương vị đậm đà, kết hợp hoàn hảo giữa công thức tẩm ướp cổ truyền và tiêu chuẩn chế biến hiện đại.

Gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm thịt khô Lào. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Không gian này cũng mang đến vị thanh tao, dịu nhẹ từ những ấm chè cổ thụ vùng cao đến từ các vùng nổi tiếng như Lanxiang, Xiêng Khoảng và Somnuek, chắt lọc tinh hoa từ những búp chè mọc trên các cao nguyên lộng gió.

Hành trình khám phá vị giác càng trở nên trọn vẹn hơn khi du khách bắt gặp những lon bia Lào mát lạnh trứ danh, thức uống mang tính biểu tượng luôn được lòng thực khách quốc tế.

Gian hàng trưng bày sản phẩm bia Lào trứ danh. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Sức hút của gian hàng Lào còn được nhân lên nhờ các dòng tinh dầu tự nhiên thơm ngát mang lại cảm giác thư thái, cùng những mặt hàng thủ công dệt tay tỉ mỉ như khăn và cà-vạt mang hoa văn Chăm Pa tinh xảo, thể hiện bàn tay khéo léo của người thợ thủ công xứ Lào.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công Lào. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Không chỉ được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của nước bạn, du khách còn có dịp chu du qua bản đồ ẩm thực ba miền của Việt Nam ngay tại cùng một địa điểm.

Đó là sự hiện diện của những hương vị đậm đà bản sắc vùng Tây Bắc với thịt trâu gác bếp, lạp xưởng thơm phức mùi khói bếp; là nét tinh tế, thanh tao từ khu gian hàng đặc sản Hà Nội với chả cốm, bánh chả; hay sự ngọt ngào, đậm vị từ các sản phẩm đặc trưng của Nam Bộ.

Khu vực trưng bày các sản phẩm đặc sản vùng miền của Việt Nam. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Không chỉ là một điểm đến mua sắm, Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào còn là cầu nối giao lưu văn hóa thiết thực. Sự kiện tạo cơ hội trực tiếp để người tiêu dùng Hà Nội hiểu thêm về đời sống, con người và văn hóa Lào, đồng thời giúp các doanh nghiệp Lào tiếp cận sâu hơn với thị trường Việt Nam, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan và mua sắm đến hết ngày 4/10 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sự kiện thu hút rất nhiều người dân và du khách đến thăm quan, mua sắm. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Trước khi mở cửa đón khách tham quan, sự kiện đã được khai mạc vào chiều 1/10 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamphao Ernthavanh. Bên lề triển lãm trưng bày sản phẩm, một dấu ấn quan trọng khác diễn ra trong khuôn khổ sự kiện là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “Sức sống hàng Việt” giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “Sức sống hàng Việt” của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh quảng bá hàng Việt, hỗ trợ các chủ thể sản xuất tiếp cận công nghệ số, thương mại điện tử, livestream và kết nối với mạng lưới chuyên gia, người có ảnh hưởng. Sự đồng hành của lực lượng đoàn viên thanh niên được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn lực truyền thông mạnh mẽ, góp phần đưa các sản phẩm đặc sản đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.