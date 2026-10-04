Tượng đài Bác Hồ ở Mexico

Hình ảnh Bác Hồ giữa lòng Mexico

Công viên Tự do cho các dân tộc (tiếng Tây Ban Nha: Jardín de la Libertad de los Pueblos) khá gần với quảng trường Zócalo, được mệnh danh là “trái tim” của Mexico city. Bạn chỉ cần đi bộ qua vài góc phố cổ là đến nơi. Ấn tượng đầu tiên là nơi đây được bao phủ bởi nhiều cây xanh, sạch sẽ và yên tĩnh.

Công trình nghệ thuật Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc giữa công viên Tự do cho các dân tộc ở thủ đô Mexico city (Mexico).

Chúng tôi không khỏi thốt lên trong niềm xúc động khó tả. Trên bệ tượng giữa khuôn viên, công trình nghệ thuật bằng đồng tạc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đang ngồi làm việc bên bộ bàn ghế mây giản dị, vừa trang nghiêm vừa điềm tĩnh và gần gũi.

Ngay phía sau tượng là bức tường đá màu hổ phách hình vòm cong có dòng chữ mạ vàng bằng tiếng Tây Ban Nha: “No hay nada más precioso que la independencia y la libertad” (Không có gì quý hơn độc lập, tự do) cùng chữ ký của Người. Chúng tôi không khỏi xúc động và tự hào khi ở một nơi cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất lại được đọc câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chân lý lớn lao về độc lập dân tộc, tự do của nhân dân là điều thiêng liêng, cao quý nhất.

Giữa lòng thủ đô Mexico city - một trong những đại đô thị đông dân nhất thế giới (khoảng 22 triệu người) và là thủ đô có bề dày lịch sử hàng đầu ở châu Mỹ, tượng đài Bác Hồ hiện diện như một sự kính trọng sâu sắc mà bạn bè quốc tế dành cho lịch sử đấu tranh giành độc lập, truyền thống yêu chuộng hòa bình tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, dành cho vị Lãnh tụ Hồ Chí Minh kiệt xuất đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân cũng như tình đoàn kết quốc tế và bình đẳng giữa các dân tộc.

Tự hào là người Việt Nam

Không ít du khách tò mò dừng lại đọc tấm bảng giới thiệu về tượng đài. Có người lặng lẽ chụp ảnh. Có những người dân địa phương ngồi bên các dãy ghế tận hưởng một buổi sáng thanh bình. Còn tôi đứng rất lâu trước tượng đài giữa những cụm hoa và bụi tre xanh, thành kính dâng lên người quyển sách Đọc sách cũng như yêu của mình viết về văn hóa đọc do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Trong hơn 20 năm tác nghiệp qua hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, tôi nhiều lần thấy hình ảnh Việt Nam hiện diện ở nước ngoài qua những con đường mang tên Hồ Chí Minh, những quảng trường, công trình hữu nghị, tiệm phở và cả những câu chuyện mà bạn bè quốc tế kể về đất nước chúng ta với sự trân trọng.

Cảm xúc tại Mexico trong tôi đặc biệt hơn, bởi nơi đây là một trong những quốc gia Mỹ Latinh luôn dành những tình cảm sâu sắc cho Việt Nam từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cho đến ngày nay. Khoảng cách địa lý chưa bao giờ ngăn được sự đồng cảm giữa 2 dân tộc đều từng trải qua nhiều thử thách của lịch sử, cùng yêu chuộng giá trị nhân văn, tự do, bác ái và hòa bình.

Tượng đài Bác Hồ đặt tại công viên Tự do cho các dân tộc từ ngày 16-1-2009. Công trình mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc này vừa được chính quyền Mexico city phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico tôn tạo, chỉnh trang đồng bộ đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và dịp kỷ niệm 51 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam và Mexico (19-5-1975 - 19-5-2026). Ở Mexico còn có các tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại thành phố Guadalajara và thành phố Acapulco.

Hình ảnh Bác Hồ với gương mặt hiền từ, chăm chú đọc và làm việc với sách báo trong không gian xanh mát giữa lòng thủ đô Mexico không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị, nhịp cầu tinh thần gắn kết nhân dân 2 nước Việt Nam - Mexico mà còn nhắc nhở mỗi người con đất Việt về niềm tự hào được là người Việt Nam, thấm thía về những giá trị vĩnh hằng của tự do, bác ái mà Bác Hồ kính yêu để lại cho muôn đời sau.