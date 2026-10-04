Muôn sắc màu văn hóa Việt hội tụ giữa lòng Thăng Long

Sáng 3-10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội chính thức phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”.

Đây là năm đầu tiên “Ngày Văn hóa Việt Nam” được tổ chức, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô đến ngày 24-11.

Không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong những ngày đầu tháng 10 trở thành điểm hội tụ của nhiều sắc màu văn hóa. Những âm thanh của trống, cồng chiêng, đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo, nhị… cùng những điệu múa dân gian tạo nên một bức tranh giàu sức sống, nơi văn hóa truyền thống được trình diễn, giao lưu và trải nghiệm trực tiếp.

Theo chương trình được chuẩn bị, phần nghệ thuật mở ra từ hình ảnh đất nước thống nhất với những sắc màu văn hóa ba miền, rồi dần thu về không gian riêng của Thăng Long - Hà Nội.

Những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội như mùa thu, cốm, hoa, tà áo dài, nghệ thuật Ả đào, ca trù… được đưa vào các tiết mục, tạo nên mạch nối giữa ký ức văn hóa đất kinh kỳ và đời sống hôm nay.

Đáng chú ý, văn hóa không chỉ hiện diện trên sân khấu. Các cộng đồng dân tộc đang sinh sống và hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trực tiếp tham gia trình diễn, giao lưu với những loại hình nghệ thuật truyền thống như cồng chiêng, múa xoang, đàn T’rưng, hát Then, đàn Tính, múa chuông, múa Thái, dân ca, dân vũ và xòe cộng đồng.

Một dấu mốc quan trọng của chương trình là lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ.

Hoạt động này hướng tới tăng cường liên kết giữa các địa phương trong tổ chức hoạt động, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trong hai ngày 3 và 4-10, công chúng còn có thể khám phá các không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội, cùng 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và những sản phẩm tiêu biểu của Thủ đô. Văn hóa vì thế không chỉ để ngắm nhìn mà còn được chạm vào, thưởng thức và trải nghiệm.

Từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hành trình kết nối ấy sẽ tiếp tục tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm từ ngày 21 đến 24-11. Với Hà Nội, “Ngày Văn hóa Việt Nam” được định hướng trở thành một sự kiện mang thương hiệu Thủ đô, mở ra không gian để người dân và du khách cùng bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Giữa những thanh âm, sắc màu và chuyển động của ngày hội, Hà Nội hiện lên không chỉ như nơi lưu giữ một truyền thống nghìn năm, mà còn là điểm gặp gỡ của những dòng chảy văn hóa từ khắp mọi miền đất nước — muôn sắc nhưng cùng hội tụ trong một không gian Việt Nam.