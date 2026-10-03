Trung Quốc ghi nhận 300 triệu lượt đi lại mỗi ngày trong kỳ nghỉ quốc khánh

Kì nghỉ lễ quốc khánh năm nay của Trung Quốc tiếp tục chứng kiến nhu cầu đi lại của người dân tăng kỉ lục. Ảnh: Trang web Quốc vụ viện Trung Quốc

Ngày 3-10, ngành đường sắt Trung Quốc dự kiến phục vụ khoảng 18,9 triệu lượt hành khách, đồng thời tăng thêm 910 chuyến tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại, nhất là trên các tuyến liên tỉnh và những tuyến dẫn tới các điểm du lịch đông khách.

Kỳ nghỉ quốc khánh năm nay của Trung Quốc kéo dài từ ngày 1 đến 7-10, tiếp tục là một trong những đợt người dân đi lại nhiều nhất trong năm.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trong ngày 2-10, số lượt người đi lại bằng đường bộ ước tính vượt 280 triệu. Lưu lượng xe trên các tuyến cao tốc tiếp tục ở mức cao. Riêng ngành đường sắt ước tính phục vụ khoảng 20,4 triệu lượt hành khách.

Các loại hình du lịch khác cũng thu hút lượng khách lớn. Theo CCTV, các tuyến tàu thủy du lịch liên tỉnh trên dòng chính sông Trường Giang dự kiến phục vụ khoảng 36.900 lượt người trong cả kỳ nghỉ, trung bình 5.300 lượt mỗi ngày, tăng 15,22% so với năm trước.

Tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, lượng người qua lại tại các cửa khẩu đường bộ được dự báo đạt đỉnh trong ngày 3-10, với khoảng 1,09 triệu lượt người xuất nhập cảnh hai chiều.

Diễn biến trong ngày nghỉ lễ thứ ba cho thấy nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan của người dân Trung Quốc năm nay có xu hướng đa dạng và phủ rộng hơn thay vì chỉ tập trung vào một đợt cao điểm đầu kỳ nghỉ như trước kia. Dòng người không còn tập trung chủ yếu vào việc rời các thành phố lớn của Trung Quốc trong giai đoạn đầu kỳ nghỉ.

Thay vào đó, nhu cầu đi lại lúc này có xu hướng đang chuyển sang các chuyến tham quan trong vùng, nghỉ ngắn ngày, khám phá thành phố và di chuyển giữa các điểm du lịch gần nhau.

Theo các kênh truyền thông Trung Quốc, lượng người và phương tiện tại các khu mua sắm, khu vui chơi và điểm tham quan lớn tiếp tục ở mức cao. Hoạt động này được kỳ vọng thúc đẩy doanh thu của các ngành du lịch, ăn uống, bán lẻ và vui chơi giải trí, qua đó góp phần tăng sức mua trong nước.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự báo, trong 7 ngày nghỉ quốc khánh, tổng số lượt đi lại giữa các vùng trên cả nước sẽ đạt khoảng 2,13 tỷ, trung bình 300 triệu lượt mỗi ngày, cao gấp khoảng 1,7 lần ngày thường.