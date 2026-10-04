Quê nhà Hoàng Thùy Linh có một hồ nước nằm lọt giữa núi rừng, nhìn từ trên cao đẹp bất ngờ

Nhắc đến Tam Đảo (nay thuộc Phú Thọ) - quê nhà của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, nhiều người thường nghĩ ngay đến thị trấn nằm trên núi, những ngày mây phủ hay các điểm check-in quen thuộc. Thế nhưng, rời khỏi khu vực trung tâm, vùng đất quê nhà của ca sĩ Hoàng Thùy Linh còn có những khoảng thiên nhiên khá khác biệt.

Tam Đảo - quê nhà ca sĩ Hoàng Thùy Linh

Một trong số đó là hồ Xạ Hương, thuộc khu vực Minh Quang, nằm giữa không gian đồi núi và cây xanh của Tam Đảo.

Không quá ồn ào như những điểm du lịch nổi tiếng, hồ Xạ Hương gây ấn tượng bởi mặt nước rộng nằm lọt giữa địa hình núi rừng. Từ những vị trí cao nhìn xuống, mặt hồ hiện ra như một mảng xanh uốn lượn giữa những triền núi, tạo nên khung cảnh khá ấn tượng.

Cảnh đẹp Hồ Xạ Hương. Ảnh: Sưu tầm

Hồ Xạ Hương có diện tích lưu vực khoảng 24 km² và dung tích tổng cộng khoảng 13,43 triệu m³. Hồ nằm trong hệ thống những hồ lớn của Tam Đảo, cùng với hồ Bản Long, hồ Làng Hà, hồ Vĩnh Thành và hồ Đồng Mỏ. Điều khiến nơi này đáng chú ý không chỉ nằm ở mặt nước mà còn ở khung cảnh bao quanh.

Du khách tìm đến Hồ Xạ Hương tận hưởng không khí trong lành. Ảnh: Sưu tầm

Tam Đảo vốn có địa hình núi cao, rừng và hệ thống suối, hồ đan xen. Chính địa hình ấy tạo cho hồ Xạ Hương một diện mạo khá đặc biệt: mặt hồ nằm thấp giữa những vùng đồi, phía xa là các lớp núi xanh nối tiếp nhau.

Nhìn từ trên cao, đường bờ hồ không tạo thành một hình dáng đơn giản mà uốn lượn theo địa hình. Những nhánh nước len vào các khoảng núi khiến toàn cảnh có cảm giác rộng hơn nhiều so với khi đứng sát mép hồ.

Làn nước trong xanh ở hồ Xạ Hương. Ảnh: Sưu tầm

Đây cũng là lý do hồ Xạ Hương từng được địa phương xác định là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và ngắm cảnh. Đề án phát triển du lịch Tam Đảo từng định hướng khu vực hồ Xạ Hương theo hướng du lịch nghỉ dưỡng thiên nhiên, sinh thái.

Đặc biệt, vẻ đẹp của hồ dễ được cảm nhận rõ hơn từ các vị trí cao. Khi ấy, những con đường ven núi, mặt nước và rừng cây cùng xuất hiện trong một khung hình, tạo nên cảnh quan có chiều sâu.

Hồ Xạ Hương nhìn từ trên cao. Ảnh: Sưu tầm

Với du khách yêu thích những chuyến đi chậm, hồ Xạ Hương có thể là một lựa chọn để đổi góc nhìn về vùng đất này. Thay vì chỉ lên thị trấn săn mây hay check-in giữa những công trình quen thuộc, có thể dành thời gian khám phá vùng hồ, ngắm núi rừng và tìm những góc nhìn rộng hơn về Tam Đảo.

Và nếu Tam Đảo trong những bức ảnh quen thuộc thường hiện lên với mây trắng, nhà đá và những con đường quanh co, thì hồ Xạ Hương lại kể một câu chuyện khác về quê nhà Hoàng Thùy Linh: xanh hơn, yên tĩnh hơn và có một mặt hồ rộng nằm giữa núi rừng.

Cảnh quan ấn tượng ở hồ Xạ Hương. Ảnh: Sưu tầm

Đó cũng là một trong những góc khá thú vị để khám phá khi muốn nhìn Tam Đảo theo một cách mới, thay vì chỉ tìm đến những điểm check-in đã quá quen thuộc.