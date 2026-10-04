Câu lạc bộ Huế trở lại hạng Nhất: Sức trẻ chờ thêm điểm tựa

CLB Bóng đá Huế (áo xanh) trong trận giao hữu tập huấn với SHB Đà Nẵng.

Niềm vui trở lại với sân chơi chuyên nghiệp chưa kịp lắng xuống thì một câu hỏi khác đã được đặt ra: đội bóng sẽ bước vào mùa giải mới với lực lượng như thế nào?

Đây là câu hỏi không dễ trả lời, nhất là khi mùa giải 2026 - 2027 đang đến rất gần. Nhìn vào đội hình hiện tại, CLB Bóng đá Huế vẫn đang sở hữu một tập thể khá trẻ. Phần lớn cầu thủ mới ở độ tuổi 19 - 20, có sức trẻ, khát vọng nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp. Trong đội hình, những cái tên như đội trưởng Viết Hiếu, thủ môn Đức Bảo, Hoàng Quân được xem là những “anh lớn”, có thể chia sẻ kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh đó, Hữu Tuấn và Công Hậu, hai cầu thủ được bổ sung từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Viettel, tiếp tục khoác áo Huế ở mùa giải này.

Nhưng hạng Nhất sẽ là một câu chuyện khác. Nếu ở giải hạng Nhì, những cầu thủ trẻ của Huế có thể chơi bóng với tâm lý thoải mái hơn thì khi lên hạng Nhất, áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu của CLB Huế tại các tỉnh phía bắc có ý nghĩa rất quan trọng. Đội bóng đã có dịp chạm trán những đối thủ như Bắc Ninh, PVF CAND, Hưng Yên, Thái Nguyên. Những trận đấu này không chỉ giúp các cầu thủ trẻ có thêm trải nghiệm mà còn là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, nhìn lại từng vị trí và xác định những điểm còn thiếu trước khi mùa giải chính thức bắt đầu.

Ngoại binh vẫn là dấu hỏi

Mặt bằng chung của giải hạng Nhất mùa giải mới đang có nhiều thay đổi khi hầu hết các đội bóng đều chủ động tăng cường lực lượng.

Với một đội hình còn rất trẻ như Huế, một ngoại binh thực sự chất lượng vẫn sẽ rất cần thiết. Một tiền đạo ngoại có khả năng làm tường, giữ bóng, tranh chấp và tận dụng cơ hội có thể giúp hàng công giảm bớt áp lực. Một trung vệ ngoại có thể hình và kinh nghiệm có thể trở thành chỗ dựa cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên, để đưa về một cầu thủ ngoại có chất lượng, đội bóng cần một khoản kinh phí không nhỏ.

Nhưng những cầu thủ có chất lượng cũng có “giá” trên thị trường. Họ có nhiều lựa chọn và thường ưu tiên những đội bóng có điều kiện tốt hơn về lương, thưởng, phí lót tay và các chế độ đi kèm, trong khi, nguồn kinh phí của Huế còn hạn chế.

Không thể chỉ trông vào sức trẻ

Sức trẻ vừa là lợi thế, vừa đặt ra nỗi lo cho Huế. Một đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ sẽ có sức chiến đấu, khả năng phát triển và có thể tạo ra những bất ngờ. Nhưng để chơi cả mùa giải hạng Nhất, chỉ sức trẻ thôi là chưa đủ. Khi đội bóng gặp khó khăn, bị dẫn bàn hoặc phải thi đấu liên tục, kinh nghiệm của những cầu thủ đàn anh sẽ rất quan trọng.

Một mùa giải kéo dài luôn tiềm ẩn những vấn đề khó lường như chấn thương, thẻ phạt, sa sút phong độ hay lịch thi đấu dày. Khi đó, với một đội hình còn mỏng và thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm, Huế gặp khó khi xoay vòng lực lượng.

Thời gian chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất 2026/27 không còn nhiều. Sau chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại phía bắc, Ban huấn luyện Huế đã có thêm cơ sở để rà soát lực lượng.

CLB Bóng đá Huế dự kiến mở màn mùa giải trên sân nhà gặp Đồng Tháp. Đây sẽ là trận đấu được người hâm mộ chờ đợi sau một năm đội bóng vắng bóng ở hạng Nhất.

Với lực lượng hiện tại, mục tiêu phù hợp nhất với Huế trong mùa giải đầu tiên trở lại hạng Nhất có lẽ là trụ hạng. Đây không phải mục tiêu thấp nếu nhìn vào thực tế đội hình và điều kiện của đội bóng. Sau một mùa giải phải xuống hạng, Huế đã trở lại chỉ sau một năm. Bây giờ điều quan trọng nhất là giữ được vị trí ở sân chơi này, tạo nền tảng ổn định rồi mới nghĩ đến những mục tiêu xa hơn.

Không thể đòi hỏi CLB Bóng đá Huế phải chạy đua về tiền bạc với những đội bóng có nguồn lực mạnh hơn. Tuy nhiên, khi đã trở lại sân chơi chuyên nghiệp, yêu cầu về chất lượng và chiều sâu đội hình cũng cần được đặt ra một cách nghiêm túc. Một tập thể trẻ là nền tảng cho tương lai, nhưng để cạnh tranh và trụ lại ở hạng Nhất, Huế cần có thêm những nhân tố giàu kinh nghiệm, đủ khả năng tạo ra sự khác biệt và dẫn dắt các cầu thủ trẻ.

Trở lại đã khó, đứng vững còn khó hơn. Và giờ đây, người hâm mộ đang chờ xem Huế sẽ giải bài toán lực lượng như thế nào trước ngày khai màn.