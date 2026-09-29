Lan toả bình đẳng giới trong thời đại số

Tham dự có các đồng chí: Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự lễ phát động Chiến dịch truyền thông “Bình đẳng giới trong thời đại số”.

Tại chương trình, các đại biểu cùng nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh phát động Chiến dịch truyền thông “Bình đẳng giới trong thời đại số” và triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng số, khuyến khích phụ nữ chủ động tham gia môi trường số an toàn.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Chiến dịch truyền thông “Bình đẳng giới trong thời đại số”.

Hội LHPN tỉnh đồng thời công bố quyết định thành lập Ban Cố vấn Chiến dịch truyền thông và Ban Điều hành mạng lưới truyền thông số. Đây là lực lượng nòng cốt tham gia tư vấn, định hướng và lan toả các hoạt động của chiến dịch đến cơ sở.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trao quyết định thành lập Ban Cố vấn Chiến dịch truyền thông và Ban Điều hành mạng lưới truyền thông số.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã phát động thu thập 9.000 chữ ký điện tử, thể hiện cam kết chung tay thực hiện bình đẳng giới trong thời đại số. Hoạt động góp phần tạo sự đồng thuận, lan toả thông điệp về bình đẳng giới, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng cùng tham gia xây dựng môi trường sống bình đẳng, an toàn, văn minh.

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cùng thực hiện ký cam kết điện tử, chính thức ghi nhận hoàn thành mục tiêu 9.000 chữ ký điện tử.

Chính thức ghi nhận hoàn thành mục tiêu thu thập 9.000 chữ ký điện tử cam kết chung tay thực hiện bình đẳng giới trong thời đại số.

Trong khuôn khổ chương trình, toạ đàm “Phụ nữ kết nối công nghệ, đổi mới sáng tạo và không gian mạng an toàn” tập trung trao đổi về vai trò của công nghệ số trong công việc, đời sống và phát triển kinh tế; những cơ hội công nghệ mang lại cho phụ nữ cũng như những rào cản, khó khăn đang tồn tại.

Các diễn giả đồng thời chia sẻ những kỹ năng nhận diện thông tin xấu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng.

Toạ đàm “Phụ nữ kết nối công nghệ, đổi mới sáng tạo và không gian mạng an toàn” cung cấp nhiều thông tin, kỹ năng thiết thực cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau ra mắt chuyên mục “Bình đẳng giới thời đại số - Cơ hội cho phụ nữ”, chính thức phát sóng từ ngày 30/9/2026.

Hội LHPN tỉnh cũng phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội LHPN tỉnh phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.

Sau lễ phát động, các cấp hội dự kiến tổ chức 33 cuộc truyền thông về bình đẳng giới tại các ấp, khóm và tổ truyền thông cộng đồng, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Với mục tiêu tạo chuyển biến về bình đẳng giới trong thời đại số, chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, giúp phụ nữ tự tin, chủ động nắm bắt cơ hội từ công nghệ, bảo vệ mình trên không gian mạng và phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng và xã hội./.