Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Công an tỉnh đấu tranh quyết liệt, không để bỏ lọt tội phạm

Tham dự có đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

9 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra các tình huống phức tạp, đột xuất, bất ngờ; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn tỉnh xảy ra 92 vụ phạm pháp hình sự, giảm 7 vụ, tương đương 7,6% so với cùng kỳ năm 2025; lực lượng Công an xác minh, làm rõ 197/197 vụ, 417 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%. Trên lĩnh vực ma túy, phát hiện, bắt giữ, xử lý 304 vụ/465 đối tượng; phát hiện, xử lý 1 vụ/71 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, số tiền chiếm đoạt đã xác định hơn 2.300 tỷ đồng; phát hiện 45 vụ/50 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường; các phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội hướng mạnh về cơ sở. Trong 9 tháng có 887 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, gồm 227 lượt tập thể và 660 lượt cá nhân; Công an tỉnh nhận 2 thư khen của lãnh đạo Bộ Công an.

Trong kỳ, tiếp nhận và giải quyết 1 đơn liên quan đến đảng viên; Đảng bộ Công an tỉnh không có tổ chức đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật đảng; Đảng ủy Công an tỉnh, các tổ chức đảng trực thuộc thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Công an tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là vai trò trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, không để bỏ lọt tội phạm; đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng Công an cơ sở tinh nhuệ, kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; yêu cầu các cấp ủy, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động nắm chắc, dự báo tình hình từ sớm, từ xa để tham mưu đúng, trúng, chiến lược và kịp thời. Đồng chí nhấn mạnh, phải gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trách nhiệm, tâm huyết, gần dân, sát dân. Đồng thời, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo động lực thi đua trong toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác năm 2026.