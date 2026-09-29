Rà soát, xác định vị trí cao tốc xử phạt vi phạm khoảng cách

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát giao thông cung cấp thông tin về các vị trí trên đường cao tốc, bao gồm cả các tuyến do địa phương quản lý, đang áp dụng xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn. Thời hạn cung cấp thông tin trước ngày 10-10-2026.

Trên cơ sở danh sách này, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý đường cao tốc rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu phục vụ việc xác định khoảng cách an toàn. Các vị trí áp dụng xử phạt dự kiến được bổ sung biển báo quy định khoảng cách 0m, 50m, 100m và vạch kẻ đường phù hợp.

Cục Đường bộ cũng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông phối hợp tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ giao các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Các sở xây dựng và cơ sở đào tạo lái xe bổ sung các tình huống về bảo đảm khoảng cách an toàn trên cao tốc vào chương trình đào tạo.

Các khu quản lý đường bộ phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác cao tốc tổ chức in, phát hành tờ rơi tuyên truyền tại các trạm dừng nghỉ và những vị trí cần thiết, hoàn thành trước ngày 15-10-2026.

Các Trung tâm kỹ thuật - công nghệ đường bộ nghiên cứu bổ sung nội dung hướng dẫn khoảng cách an toàn trên hệ thống biển báo điện tử và các nền tảng chỉ dẫn khác trong quý IV-2026.