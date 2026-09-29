Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ: Hơn 100 người chết, hàng triệu người bị ảnh hưởng

Ngập lụt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông tin từ chính quyền địa phương và truyền thông, hơn 100 người đã thiệt mạng khi mưa lớn và lũ lụt hoành hành tại nhiều khu vực ở Thái Lan và Ấn Độ, ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Tại Thái Lan, báo The Nation dẫn số liệu của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cho biết lũ lụt đã khiến 23 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hơn 2,6 triệu người tại 29 tỉnh và thủ đô Bangkok

Theo báo cáo mới nhất của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan, công bố lúc 6 giờ sáng 29/9, tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra tại 167 huyện, 890 đơn vị hành chính cấp dưới huyện và 5.077 làng, ảnh hưởng đến khoảng 940.300 hộ gia đình.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cho biết thêm mực nước đang tiếp tục dâng tại 14 tỉnh, ổn định tại 6 tỉnh và Bangkok, đồng thời rút dần tại 9 tỉnh khác.

Bangkok là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau nhiều ngày mưa lớn khiến đường sá và các khu dân cư bị ngập.

Chính quyền địa phương tiếp tục triển khai máy bơm để tiêu thoát nước tại những khu vực bị ảnh hưởng khi lượng mưa bắt đầu giảm.

Trong một nhận định, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Pisanwanich cho rằng lũ lụt dự kiến sẽ làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm nay, khiến tốc độ tăng trưởng xuống còn 2,1%, đồng thời làm giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm mức tăng trưởng của quý III/2026.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Pisanwanich cho biết, thủ đô Bangkok và khu vực phía Đông có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ, trong khi ngành công nghiệp và nông nghiệp tại các khu vực khác cũng sẽ chịu thiệt hại.

Trong khi đó, Đại học Phòng Thương mại Thái Lan cũng đưa ra ước tính thiệt hại kinh tế đối với riêng thủ đô có thể lên tới khoảng 7 tỷ baht; và tổng thiệt hại trên toàn quốc là khoảng 12,3 tỷ baht.

* Tại Ấn Độ, báo The Times of India dẫn thông tin từ Văn phòng Ủy viên Cứu trợ bang Uttar Pradesh cho biết ít nhất 81 người thiệt mạng và 62 người khác bị thương tại bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 27/9.

Theo báo cáo, ít nhất 2.254 ngôi nhà bị hư hại và 154 gia súc bị chết, trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá thiệt hại đối với cây trồng.

Trong vòng 48 giờ, bang Uttar Pradesh ghi nhận lượng mưa trung bình 66,5 mm, so với mức bình thường là 7,6 mm, tức cao hơn khoảng 775% so với mức trung bình.

Trong tổng số 75 huyện của bang Uttar Pradesh, 56 huyện ghi nhận lượng mưa ở mức “vượt xa bình thường”, báo cáo cho biết thêm.

Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ với hơn 240 triệu người, thường xuyên hứng chịu mưa lớn và giông bão trong mùa mưa gió mùa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.