Lễ phát động hưởng ứng 'Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam'

Dự lễ phát động có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác NCT tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo cán bộ, hội viên NCT.

Phát động Tháng hành động, đồng chí Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Hội NCT tỉnh nhấn mạnh, chăm sóc và phát huy vai trò NCT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét, công tác chăm sóc NCT cần được thực hiện toàn diện, từ sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần đến tạo điều kiện để NCT tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có hơn 67.000 hội viên NCT. Những năm qua, công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT được các cấp, ngành, địa phương quan tâm; nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các mô hình tự giúp nhau tiếp tục được duy trì. Để chuẩn bị cho Tháng hành động, Hội NCT tỉnh tích cực vận động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm nhằm chăm lo NCT hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ phát động, Hội NCT tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục chung tay bằng những việc làm thiết thực, hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang nhấn mạnh vai trò, những đóng góp quan trọng của NCT trong xây dựng gia đình, cộng đồng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và toàn xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT. Chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; quan tâm NCT hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, neo đơn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần; duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ liên thế hệ. Tạo điều kiện để NCT phát huy uy tín, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và truyền dạy các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức trao tặng 50 suất quà cho NCT hoàn cảnh khó khăn.