Quảng Ngãi: Tái khởi động thi công đường Chu Văn An sau nhiều năm đình trệ

Theo ông Võ Thành Trung, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tiếp nhận vai trò chủ đầu tư và lên phương án triển khai dự án Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến Hai Bà Trưng).

Chủ đầu tư mới đang chuẩn bị mặt bằng để thi công dự án đường Chu Văn An. (Ảnh: Lê Danh)

Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức làm việc với các nhà thầu thi công dự án, thống nhất các phương án liên quan đến việc tổ chức thi công trở lại công trình trong thời gian tới.

Cụ thể, chủ đầu tư mới sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công ngay đối với phần diện tích đã có mặt bằng. Đồng thời, phối hợp cùng chính quyền địa phương tháo gỡ từng điểm vướng để tạo mặt bằng sạch cho dự án, có mặt bằng ở đâu tổ chức thi công ngay ở đó, nỗ lực thông tuyến dự án trong năm 2026.

Các bên liên quan nỗ lực thông tuyến dự án trong năm 2026. (Ảnh: Lê Danh)

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại công trường dự án trưa 29/9 cho thấy, máy đào được huy động để san gạt mặt bằng, thu dọn cây cối, nền đường tạm được cào bằng để giảm gồ ghề, tránh lầy lội, phương tiện đi lại dễ dàng hơn.

Chủ đầu tư cho hay, tuyến có lưu lượng tương đối lớn, vừa thi công vừa khai thác nên đơn vị đã yêu cầu nhà thầu lựa chọn biện pháp thi công phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến lưu thông. Đồng thời, giăng dây cảnh báo, lắp đặt biển báo và đèn chiếu sáng ban đêm để đảm bảo việc đi lại của người dân được an toàn.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ Trần Đình Trường cho hay, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao phần diện tích đã bồi thường nhưng để lâu chưa triển khai. Đồng thời, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc trong khâu GPMB, nỗ lực thông tuyến dự án trong năm 2026.

Trước đó, tại cuộc họp về đầu tư công diễn ra mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đã chỉ đạo chuyển chủ đầu tư dự án đường Chu Văn An từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để tiếp tục triển khai. Đồng thời, bảo đảm bố trí đủ vốn để thực hiện, hoàn thành dứt điểm dự án.

Đoạn giữa và cuối tuyến đường Chu Văn An vẫn dở dang sau hơn 10 năm triển khai. (Ảnh: Lê Danh)

Dự án Đường Chu Văn An và Khu dân cư (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Sỹ Liên) dài 876m, được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2012, với tổng mức hơn 220 tỷ đồng.

Ban đầu, dự án do UBND thành phố Quảng Ngãi cũ làm chủ đầu tư, đến năm 2015 chuyển sang cho Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC).

Năm 2016 dự án chính thức khởi công, mục tiêu hoàn thành trong năm 2020, nhưng sau đó lại tạm dừng do vướng mặt bằng. Đến năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi lại giao dự án về cho UBND thành phố Quảng Ngãi cũ quản lý.

Tháng 7/2025, dự án được chuyển nguyên trạng về Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi sau khi bỏ cấp huyện. Dù tỉnh Quảng Ngãi nhiều lần đốc thúc nhưng dự án vẫn ì ạch rồi đình trệ hẳn.

Hoàn thành đường Chu Văn An sẽ giúp Quảng Ngãi xóa bỏ một điểm nghẽn đô thị, người dân đi lại thuận lợi. (Ảnh: Lê Danh)

Sau hơn 10 năm triển khai, dự án vẫn loay hoay với vướng mắc lớn nhất là không có mặt bằng để thi công. Do đó, mới chỉ cơ bản hoàn thiện nền, mặt đường đoạn đầu tuyến, còn đoạn giữa tuyến và cuối tuyến dài gần 400m vẫn chưa thể triển khai, luôn trong tình trạng nắng bụi, mưa bùn, người dân đi lại khó khăn, bức xúc.

Đường Chu Văn An là trục giao thông chính hướng Bắc – Nam của đô thị Quảng Ngãi, được xây dựng nhằm kết nối khu vực bờ Bắc sông Trà Khúc với trung tâm tỉnh Quảng Ngãi nên nhu cầu đi lại của người dân rất lớn. Việc dự án triển khai dang dở đã tạo điểm nghẽn đô thị, chắp vá hạ tầng và gây trở ngại trong việc lưu thông của người dân.