Đêm và sáng 30/9 trời nhiều mây, không mưa, ngày trời nắng

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Ngày 30/9/2026 đêm và sáng nhiều mây, không mưa, ngày trời nắng.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Đêm và sáng nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất 34 - 35oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 1 - 3/10/2026: Thời tiết phổ biến đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33oC.