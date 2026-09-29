Rà soát tiến độ triển khai các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn báo cáo kết quả, tiến độ triển khai công tác tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ tính đến ngày 28/9/2026.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn báo cáo kết quả, tiến độ triển khai công tác tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện.

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 29/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026), thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương, đơn vị, công tác tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã được triển khai tích cực, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đối với công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền, làm cơ sở để các địa phương, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền đồng bộ, thống nhất. Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm và thường xuyên định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, khẳng định và làm sâu sắc ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn của sự kiện Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đồng thời, duy trì tuyên truyền mật độ cao, hình thức đa dạng, từng bước tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình đã tổ chức tuyên truyền toàn diện trên các loại hình báo chí hơn 100 tin, bài, phóng sự, trailer, phim tài liệu. Phối hợp với đơn vị sự kiện sản xuất toàn bộ phần hình ảnh trực quan (visual) cho chương trình lễ kỷ niệm vào ngày 01/10. Tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết (máy móc, thiết bị, nhân lực, đường truyền) để truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ…

Công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai nhiều nội dung công việc: tổ chức lễ dâng hương; thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ; phối hợp với các đơn vị xây dựng phương án đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ, sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho đại biểu tham dự lễ kỷ niệm; Sở Văn hóa và Thể thao đã hoàn thiện toàn bộ nội dung chương trình lễ kỷ niệm. Chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng hoàn thiện kịch bản tổng thể chương trình nghệ thuật, ma-két sân khấu. Các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức các hoạt động biểu diễn vở chèo “Những vì sao không tắt”, chiếu phim, trưng bày sách báo, tư liệu, hiện vật, hình ảnh phục vụ nhân dân tham quan, tìm hiểu tại các xã, phường và khu vực tổ chức lễ kỷ niệm…

Tại các xã, phường đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền giới thiệu các ca khúc mới viết về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ trên hệ thống đài truyền thanh của các xã, phường. Hoàn thành công tác trang trí khánh tiết, chỉnh trang cảnh quan, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường khu vực tổ chức lễ kỷ niệm, khu vực phường Hà Nam, Phủ Lý, Hoa Lư.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Tổ chức triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực: Hội thảo khoa học, lễ cầu siêu và thắp nến tri ân; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)", hoạt động về nguồn... Công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động kỷ niệm đang được Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các phương án.

Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình Phạm Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Lê Nguyên Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Hà Nam Đỗ Hoàng Hải phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; các vấn đề cần quan tâm triển khai từ nay đến ngày tổ chức lễ kỷ niệm.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa nhấn mạnh: Kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa và giáo dục sâu sắc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tổ chức một buổi lễ trang trọng, mà quan trọng hơn là phải làm cho giá trị lịch sử của Lam Hạ được tiếp tục lan tỏa, được thế hệ hôm nay hiểu, trân trọng và tiếp nối bằng những hành động cụ thể trong xây dựng quê hương, đất nước.

Thay mặt Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các thành viên Ban Tổ chức, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã được triển khai khá đồng bộ, cơ bản bám sát yêu cầu và tiến độ đề ra.

Đồng chí lưu ý: Từ nay đến thời điểm tổ chức lễ kỷ niệm chỉ còn rất ít thời gian, đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng, hiệu quả và thành công chung của các hoạt động kỷ niệm. Vì vậy, đề nghị các đơn vị phải rà soát thật kỹ những nội dung còn lại để chủ động triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Tinh thần chung từ nay đến ngày 01/10 là: rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ sản phẩm, không để bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào bị bỏ sót, chậm trễ hoặc bị động vào thời điểm tổ chức lễ kỷ niệm.

Do đó, các thành viên Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phải trực tiếp rà soát lại toàn bộ phần việc thuộc lĩnh vực phụ trách, cập nhật tiến độ đến thời điểm hiện nay và xác định cụ thể những nội dung phải hoàn thành trong ngày 29, ngày 30/9 và sáng ngày 01/10. Những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc phát sinh bất thường phải báo cáo ngay để Ban Tổ chức xử lý.

Tập trung hoàn thiện và kiểm soát chặt chẽ chương trình lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật và toàn bộ kịch bản điều hành. Đây là nội dung trọng tâm, có tính quyết định trực tiếp đến thành công của lễ kỷ niệm. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát lần cuối toàn bộ kịch bản; từ nội dung, thời lượng, thứ tự các phần việc, lời dẫn, phát biểu, trình chiếu hình ảnh, video, chương trình nghệ thuật đến việc đón tiếp, giới thiệu đại biểu và các tình huống có thể phát sinh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm chiều sâu, chính xác, thống nhất về nội dung và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của sự kiện Lam Hạ; sự hy sinh anh dũng của Mười nữ dân quân pháo phòng không, giá trị của Khu di tích. Đồng thời gắn câu chuyện lịch sử với trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Các cơ quan báo chí tăng cường tin, bài, phóng sự, hình ảnh, video trước, trong và sau lễ kỷ niệm, chú trọng các nội dung có chiều sâu, các nhân chứng, tư liệu lịch sử; đồng thời, khai thác hiệu quả các nền tảng số để mở rộng phạm vi lan tỏa. Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm; khẩn trương rà soát, kiểm tra, vận hành thử toàn bộ hệ thống kỹ thuật, đường truyền, nội dung và kịch bản phát sóng; bảo đảm chương trình phát sóng trực tiếp ổn định, trang trọng, chất lượng, an toàn và có sức lan tỏa rộng rãi.

Bên cạnh đó, quan tâm rà soát thật kỹ công tác lễ tân, hậu cần và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm, nhất là trong tối ngày 01/10. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Sở Y tế chuẩn bị phương án, lực lượng y tế; các đơn vị điện lực, viễn thông bảo đảm nguồn điện, thông tin liên lạc và đường truyền phục vụ chương trình. Các lực lượng phải kiểm tra thực tế, phân công cụ thể lực lượng, phương tiện, đầu mối xử lý, chủ động ứng phó các tình huống phát sinh, bảo đảm lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, an toàn, thông suốt.