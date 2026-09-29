Danh tính 2 bố con tử vong trên đường về nhà, sau tiệc tân gia

Khoảng 16h ngày 28/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Trị, 2 nạn nhân tử vong là anh H.V.H. (SN 1993, trú bản Tăng Ký, xã Kim Ngân) và ông H.V.H. (SN 1965), bố ruột của anh H.

Nạn nhân bị thương là bà H.T.B. (SN 1964), mẹ ruột anh H.

Hiện trường vụ tai nạn. nh3: Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Trị. ↵

Theo VietNamNet, khoảng 16h cùng ngày, anh Hồ V.H. (SN 1993, trú tại bản Tăng Ký) điều khiển xe máy BKS 73H1-459.41, chở theo bố là ông Hồ V.H. (SN 1965) và mẹ là bà Hồ T.B. (SN 1964) trên đường trở về sau khi dự tiệc tân gia nhà một người họ hàng.

Khi đến Km133, thuộc khu vực bản Tăng Ký, xe máy của anh H. xảy ra va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 73C-172.98 chở keo tràm, do tài xế N.Đ.S. (SN 1986, trú bản Bang, xã Kim Ngân) điều khiển.

Cú va chạm khiến anh H. và bố ruột tử vong tại chỗ, còn bà H.T.B. bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cấp cứu. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.