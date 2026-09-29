Hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2026

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Sở Văn hóa và Thể thao; Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại tỉnh.

Trong tháng 9/2026, các cơ quan báo chí của tỉnh, Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh hoạt động đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật. Các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh đã phản ánh toàn diện tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình xuất bản 27 số báo in, trong đó có 1 số đặc biệt nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đăng trên 800 tin, bài và gần 1.000 ảnh; Báo điện tử sản xuất và phối hợp xuất bản gần 1.400 tin, bài, hơn 2.200 ảnh báo chí, 12 bản tin, 7 phóng sự truyền hình, 7 eMagazine, 12 infographic, 15 podcast..., đạt hơn 720 nghìn lượt xem, số người dùng đạt 250 nghìn lượt; Kênh phát thanh sản xuất và phát sóng 90 chương trình thời sự trong tỉnh, 59 bản tin trong nước, quốc tế và hơn 300 phóng sự, chương trình chuyên đề, chuyên mục; Kênh truyền hình sản xuất và phát sóng 31 bản tin Thời sự trưa, 31 chương trình Thời sự tối, 31 chương trình Ninh Bình ngày mới và gần 300 chương trình, chuyên mục.

Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao phát biểu tại hội nghị.

Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình xuất bản số 323 với nhiều bài viết tuyên truyền đậm nét nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026); chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Đối với các cơ quan báo chí Trung ương, trong tháng 9 có trên 1.000 tin, bài viết về tỉnh, trong đó có trên 600 tin, bài của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo Trung ương tại tỉnh, thông tin về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh; tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của tỉnh trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa…; công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng và không khí đầu năm học mới 2026 - 2027 tại các cơ sở giáo dục; công tác phòng, chống mưa lũ và khắc phục hậu quả mưa lũ; kết quả doanh thu hoạt động du lịch; công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9… trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong tháng 10/2026, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Phượng đề nghị các cơ quan báo chí bám sát các nhiệm vụ của tỉnh, tập trung tuyên truyền: Việc triển khai cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh quý III và 9 tháng năm 2026; phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên các mặt sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; thu ngân sách Nhà nước; xuất khẩu; thu hút, giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công và đầu tư trực tiếp nước ngoài; hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng, trọng điểm.

Chú trọng tuyên truyền kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; kết quả trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2026 và Ngày Công dân số Việt Nam 15/10; Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tuyên truyền về chủ trương, chính sách và lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Tiếp tục tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch; khẳng định sự quan tâm sâu sắc, nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Tuyên truyền cao điểm các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày hi sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026). Tích cực hưởng ứng sâu rộng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI - năm 2026; tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân và những người làm báo tích cực tham gia.