Làm sạch bãi biển Sầm Sơn sau mưa lũ

Khối lượng rác khá lớn nên phường Sầm Sơn ưu tiên dọn tại khu vực bãi tắm chính trước. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 20/9, phường Sầm Sơn đã huy động lực lượng gồm hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân để thu gom, phân loại, vận chuyển rác, củi trên bãi biển.

Do lượng củi, rác quá lớn, chính quyền địa phương phải huy động thêm máy xúc để thu gom rác thành từng đống, sau đó dùng xe ô tô chở đến khu vực bãi rác Trung Sơn (phường Sầm Sơn) để xử lý.

Ước tính có khoảng 6.000m3 rác, củi theo mưa lũ dạt vào bãi biển Sầm Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Các phương tiện như máy xúc, máy ủi, xe ben và các phương tiện khác được chính quyền phường Sầm Sơn huy động tối đa để thu gom, xúc, vận chuyển rác ra khỏi bãi biển, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, hoạt động của bãi biển.

Cũng theo ông Trịnh Tiến Dũng, ước tính có khoảng 6.000m3 rác, củi theo mưa lũ dạt vào bãi biển phường Sầm Sơn. Không chỉ củi, rác, nhiều gốc cây lớn cũng bị dòng nước lũ cuốn về bãi biển Sầm Sơn. Khối lượng công việc rất nhiều nên phường Sầm Sơn ưu tiên dọn tại khu vực các bãi tắm chính. Dự kiến đến ngày 22/9 sẽ cơ bản dọn sạch toàn bộ bãi biển, trả lại môi trường du lịch xanh, sạch đẹp cho biển Sầm Sơn.

Phường Sầm Sơn yêu cầu các phòng, ban tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết cũng như tình hình rác trôi dạt vào bờ biển để kịp thời xử lý. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong sáng 18/9, dọc các bãi tắm từ chân núi Trường Lệ đến khu vực FLC (phường Sầm Sơn) phủ kín rác. Rác trên bãi biển đa phần là củi khô, lá cây, cành cây, có cả những khúc gỗ, gốc cây, xác động vật. Dọc bãi biển xuất hiện một số người dân đi nhặt củi về dùng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, UBND phường Sầm Sơn đã kêu gọi người dân, du khách không nên tắm biển trong những ngày này. Đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình rác trôi dạt, kịp thời tổ chức thu gom, xử lý ngay khi phát sinh, nhất là trong trường hợp tiếp tục có mưa lũ thượng nguồn đổ về.