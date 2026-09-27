Ngày Du lịch Thế giới 2026: AI có thể quyết định điểm đến tiếp theo của du khách?

AI định hình xu hướng du lịch toàn cầu. Ảnh: Quý Hoàng

AI định hình xu hướng du lịch

Ngày Du lịch Thế giới được tổ chức vào ngày 27.9 hàng năm. Mỗi năm, một quốc gia khác nhau sẽ đăng cai các hoạt động kỷ niệm, mang đến cho sự kiện những nét văn hóa và sắc màu riêng. Đồng thời, một chủ đề mới được lựa chọn hằng năm, phản ánh những vấn đề, xu hướng và chuyển biến mà ngành du lịch đang trải qua.

Năm 2026, các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra từ ngày 26 - 27.9 tại El Salvador. Sự kiện sẽ thảo luận về vai trò ngày càng lớn của công nghệ, đặc biệt là AI đối với ngành du lịch.

Trong thông điệp gửi đến nhân Ngày Du lịch thế giới 27.9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã nhấn mạnh đến vai trò kết nối văn hoá, làm phong phú cuộc sống của du lịch.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết chủ đề “Chương trình nghị sự số và trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch” đang phản ánh một trong những chuyển đổi mang tính định hình của thời đại chúng ta.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách du khách lựa chọn điểm đến, cách ngành du lịch vận hành và cách các trải nghiệm du lịch được thiết kế. AI có thể củng cố năng lực của các doanh nghiệp nhỏ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra những cơ hội mới.

Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát, AI có thể dẫn dòng khách du lịch tập trung vào một số ít điểm đến và nền tảng, khiến nhiều điểm đến giàu tiềm năng khác bị bỏ lại phía sau.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho rằng công nghệ phải phục vụ con người. Người lao động trong ngành du lịch, cộng đồng địa phương và các điểm đến mới nổi cần được tham gia định hình những bước phát triển tiếp theo.

Điều này đòi hỏi đầu tư vào kỹ năng số, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ và bảo đảm rằng đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho con người và địa phương tạo nên nền tảng của du lịch.

“Hãy cùng xây dựng một tương lai số cho du lịch cởi mở, bao trùm và lấy con người làm trung tâm, đồng thời tận dụng những công cụ mới này để thúc đẩy phát triển bền vững cho tất cả mọi người”, ông António Guterres nhấn mạnh trong thông điệp nhân Ngày Du lịch Thế giới 2026.

Cũng trong thông điệp nhân dịp này, Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc Shaikha Al Nuwais nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng định hình cách chúng ta du lịch, cách chúng ta làm việc và cách chúng ta kết nối với nhau.

Đây là một thời điểm sôi động đối với cả du khách và những người có sinh kế phụ thuộc vào ngành du lịch. Nhưng tiến bộ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đến được với tất cả mọi người.

Đề cập đến cách AI thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành đi đúng hướng, bà Shaikha Al Nuwais cho rằng nếu được quản lý tốt, AI có thể giúp chúng ta xây dựng một ngành du lịch hiệu quả hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Tuy nhiên, theo bà, không thể xem điều này là điều hiển nhiên. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, những thay đổi này có nguy cơ nới rộng khoảng cách giữa những người đang định hình các quy tắc mới của thế giới số và những người đơn thuần được kỳ vọng sẽ làm theo quy tắc.

“Chúng ta hướng đến cam kết kết nối những gì đang bị ngắt kết nối và xây dựng một ngành du lịch, trong đó công nghệ tăng cường năng lực, hỗ trợ mọi sinh kế và tạo ra những cơ hội cho tất cả. Đó chính là tương lai hướng tới”, bà Shaikha Al Nuwais khẳng định trong thông điệp nhân Ngày Du lịch thế giới năm nay.

Vì sao năm nay khác biệt?

Mỗi chủ đề của Ngày Du lịch Thế giới trước đây đều đề cập đến một động lực mà ngành du lịch cần khai thác. Nhưng chủ đề năm nay lại nói về một lực lượng đang trực tiếp tái định hình ngành du lịch. Công nghệ đang tác động đến việc du khách nhìn thấy và lựa chọn những điểm đến nào.

Ngày Du lịch Thế giới 2026 đang đặt trong một câu hỏi: Ai sẽ được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi công nghệ và ai là người quyết định?

Chỉ vài tuần trước lễ kỷ niệm, El Salvador đã đồng chủ trì Đối thoại Toàn cầu đầu tiên của Liên Hợp Quốc về Quản trị AI tại Geneva. Đây là diễn đàn mang tính toàn cầu thảo luận về cách công nghệ này được quản trị.

El Salvador - quốc gia đăng cai Ngày Du lịch Thế giới xoay quanh chủ đề AI năm nay đang được kỳ vọng sẽ mang đến cho thế giới cách quản trị AI trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của du lịch.

Tại thủ đô San Salvador, chương trình nghị sự xoay quanh chủ đề AI sẽ thúc đẩy vai trò về hỗ trợ chính phủ, doanh nghiệp và du khách nhằm đưa ra quyết định chính xác hơn. Đồng thời tăng cường trang bị những kỹ năng mới cho lực lượng lao động du lịch, mở ra những cách thức mới để các điểm đến được khám phá nhiều hơn.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một ngày lễ, Ngày Du lịch Thế giới 2026 hướng tới một mục tiêu dài hạn: đặt nền móng cho tiếng nói chung đầu tiên của ngành du lịch về công nghệ.

Vì vậy, chủ đề năm nay không chỉ là điều ngành du lịch quan sát hay thảo luận, mà đòi hỏi sự tham gia trực tiếp để cùng trải nghiệm, định hình và tạo ra những hướng đi mới cho tương lai của ngành.