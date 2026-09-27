Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu tăng tốc dự án cảng Mỹ Thủy và Quốc lộ 15D

Tăng tốc thi công, tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng cảng Mỹ Thủy

Dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, quy mô 685ha, gồm 10 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn.

Hai bến cảng số 1 và 2 đã được đưa vào hoạt động từ ngày 15/7/2026. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu hoàn thành 4 bến trong năm 2027.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn khoảng 145ha chưa hoàn thành, liên quan đến việc tái định cư hàng trăm hộ dân, di dời hạ tầng và lăng mộ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó đặc biệt chú trọng hạng mục đê quai.

Đối với những kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương phải phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư tổ chức đối thoại, giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Nhà đầu tư được yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước ngọt, cung cấp nước uống cho người dân và triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm mặn nguồn nước sinh hoạt ở khu vực gần bãi chứa cát nạo vét.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, xây dựng khu tái định cư là nhiệm vụ mấu chốt, phải được triển khai đồng bộ với công tác giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng mặt bằng đã được thu hồi nhưng người dân chưa có nơi ở ổn định.

Để tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bổ sung 5 cán bộ chuyên môn hỗ trợ xã Mỹ Thủy; đồng thời tăng cường ít nhất 3 nhân sự cho mỗi đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng liên quan. Số nhân sự được bổ sung phải bắt đầu làm việc từ ngày 1/10.

UBND tỉnh được yêu cầu kiểm tra tiến độ hằng tuần, trên cơ sở kiểm đếm công việc hằng ngày để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với những trường hợp đã được giải quyết các kiến nghị chính đáng, thực hiện đầy đủ công tác tuyên truyền, vận động nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng, các đơn vị phải chuẩn bị phương án bảo vệ thi công theo đúng quy định pháp luật.

Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân ít nhất 85% vốn tại Quốc lộ 15D

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tặng quà cho đội ngũ cán bộ, người lao động đang làm việc tại dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ảnh: Trần Tuyền)

Kiểm tra dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh đây là công trình giao thông chiến lược, có vai trò quyết định đến hiệu quả khai thác cảng Mỹ Thủy.

Theo lãnh đạo tỉnh, cảng Mỹ Thủy được đầu tư, hoàn thành nhưng hệ thống giao thông kết nối không bảo đảm tiến độ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác và năng lực phát huy nguồn lực đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra dự án cảng Mỹ Thủy (Ảnh: Trần Tuyền)

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 21km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã được bàn giao 18,62km mặt bằng, đạt khoảng 88%; giá trị xây lắp đạt 280 tỷ đồng, tương đương 24%.

Dự án hiện vẫn gặp khó khăn do mặt bằng chưa hoàn thành, thời tiết mùa mưa và áp lực giải ngân nguồn vốn trung ương trước ngày 31/12/2026.

Để bảo đảm tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm các mốc công việc. Theo đó, mặt bằng đợt đầu phải được bàn giao vào ngày 10/10; hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các cột phát sóng, chậm nhất ngày 15/10; tập trung giải quyết phần mặt bằng còn lại liên quan đến các hộ dân chậm nhất ngày 25/10.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng phải vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ người dân trong khuôn khổ pháp luật. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy trình, tuyên truyền, vận động nhưng vẫn không thể bàn giao mặt bằng, phải xây dựng phương án bảo vệ thi công theo quy định.

Đối với các nhà thầu, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương rà soát năng lực, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị. Tiến độ dự án phải được kiểm soát hằng tuần, phấn đấu đến ngày 31/12/2026 giải ngân ít nhất 85% nguồn vốn được bố trí.

Theo quy hoạch, Quốc lộ 15D có tổng chiều dài khoảng 92km, kết nối cảng Mỹ Thủy với cửa khẩu quốc tế La Lay. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn khoảng 70km cự ly vận chuyển hàng hóa so với Quốc lộ 9, qua đó góp phần nâng cao năng lực logistics, tăng cường kết nối Quảng Trị với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tặng quà cho đội ngũ cán bộ, người lao động đang làm việc tại dự án cảng Mỹ Thủy (Ảnh: Trần Tuyền)

Việc đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn tại cảng Mỹ Thủy và tuyến Quốc lộ 15D được xác định là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hạ tầng, phát huy hiệu quả các dự án động lực và tạo dư địa mới cho phát triển logistics, thương mại của Quảng Trị.