Chính quyền Thái Lan dự kiến mất khoảng 2–3 ngày để nước rút hoàn toàn

Một tháng sau lũ quét và sạt lở đất quy mô lớn ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, người dân vẫn đang cố gắng gây dựng lại cuộc sống. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người và hiện vẫn còn nhiều người chưa rõ tung tích.