Chính quyền Thái Lan dự kiến mất khoảng 2–3 ngày để nước rút hoàn toàn
Chính quyền Thủ đô Bangkok Thái Lan đã ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp trên toàn bộ 50 quận sau đợt mưa lớn kỷ lục trút xuống gần 300 mm trong 48 giờ. Trận lũ lịch sử đã khiến giao thông bị tê liệt nghiêm trọng, làm dâng cao mực nước tại nhiều khu dân cư và ghi nhận ít nhất 3 trường hợp tử vong. Chính quyền dự kiến sẽ mất khoảng 2–3 ngày để nước rút hoàn toàn.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chinh-quyen-thai-lan-du-kien-mat-khoang-23-ngay-de-nuoc-rut-hoan-toan-post669945.antd