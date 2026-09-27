Bạn đọc ủng hộ thêm hơn 33 triệu đồng cho bà Cao Thị Minh ở Quảng Trị

Bà Cao Thị Minh (SN 1979), trú tại thôn Trung Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, là nhân vật trong bài viết: “Cháu ngoại 3 tháng tuổi khóc vì đói, bà ngoại bệnh tim bất lực lau nước mắt”.

Trong đợt 1, bạn đọc ủng hộ gia đình bà Minh số tiền 275.579.429 đồng, số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay gia đình bà Minh. Mới đây, Báo VietNamNet vừa kết chuyển đợt 2 số tiền 33.071.669 đồng. Như vậy, tổng số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Minh trong hai đợt đến nay là 308.651.098 đồng.

Đại diện Báo VietNamNet đã trao đợt 1 số tiền 275.579.429 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Cao Thị Minh. Ảnh: Hải Sâm

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, bà Minh cùng con gái là Đinh Thị Khánh Linh (SN 2009) và cháu ngoại 3 tháng tuổi sống trong căn phòng trọ chật hẹp gần Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Sinh non khi mới 35 tuần tuổi, cháu bé từng phải điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm như suy hô hấp, rối loạn đông máu, nhiễm khuẩn và vàng da do huyết tán. Sau gần một tháng điều trị tích cực, cháu được xuất viện nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, cần tiếp tục theo dõi.

Trở về phòng trọ, do ăn uống thiếu thốn Linh dần cạn sữa. Có thời điểm không còn tiền mua sữa, em phải nấu nước gạo cho con uống cầm hơi.

Bản thân bà Minh mắc bệnh hở van tim, thiếu máu nặng nên chỉ có thể làm công việc rửa bát thuê theo thời vụ tại các quán cơm gần bệnh viện. Cuộc sống của 3 người chủ yếu trông vào tiền công ít ỏi cùng khoản trợ cấp xã hội dành cho bà Minh và con gái. Trong khi đó, căn phòng trọ đã nợ tiền thuê nhiều tháng, mọi khoản chi tiêu từ tiền sữa, tiền ăn đến sinh hoạt hằng ngày đều trở thành gánh nặng.

Cảm thương trước hoàn cảnh của hai mẹ con bà Minh, sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay hỗ trợ gia đình.

Ngoài ra, một số nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ trả tiền phòng trọ để mẹ con bà Minh yên tâm sinh sống.

Bà Minh cho biết, số tiền được bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ, bà sẽ dành dụm để lo cho cháu ngoại và trang trải cuộc sống.