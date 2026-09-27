U Minh Thượng có 6.385ha nông nghiệp trước nguy cơ ngập, nông dân chạy lũ

Diện tích trồng rau màu bị ngập nước ở xã U Minh Thượng.

Theo UBND xã U Minh Thượng, nước kênh vùng đệm những ngày qua dâng hơn 1m, đe dọa nhiều diện tích sản xuất. Trong số này có 1.659ha rau màu, gừng, khoai; 2.877ha cây ăn trái và 1.849ha ao nuôi tôm càng xanh, cá có nguy cơ tràn bờ.

Tại các rẫy gừng, nông dân dầm mưa thu hoạch, làm sạch, đóng bao và vận chuyển nhanh đến điểm tập kết. Gừng bị ngập nước có nguy cơ úng, hư hỏng nên người dân phải tranh thủ thu hoạch để bán.

Nông dân hối hã thu hoạch gừng trong thời tiết mưa gió.

Bà Trần Thị Hà, ngụ xã U Minh Thượng, cho biết gia đình có khoảng 10 công gừng mới bón phân nhưng bị ngập, phải thuê người nhổ gấp. Giá gừng hiện khoảng 5.000 đồng/kg, trong khi chi phí thuê nhổ khoảng 1,2 triệu đồng/tấn, chưa kể tiền thuê đất và phân bón.

Gừng được vận chuyển nhanh từ rẫy ra điểm tập kết.

Gừng được thương lái vận chuyển ngày đêm để đến các chợ đầu mối, tránh bị hư.

Một tuyến đường ở ấp Minh Kiên A bị ngập nước.

Nước ngập cũng ảnh hưởng hơn 20km đường giao thông nông thôn, gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản.

Địa phương đang gia cố bờ bao, vận hành máy bơm chống úng, khơi thông dòng chảy và hỗ trợ người dân thu hoạch. Tuy nhiên, việc thu hoạch đồng loạt khiến áp lực tiêu thụ tăng cao. Ước tính khoảng 1.000 tấn rau màu và 4.500 tấn cây ăn trái, chủ yếu là chuối và khóm, cần được hỗ trợ kết nối tiêu thụ.