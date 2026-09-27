Bangkok công bố tình trạng thiên tai do mưa lớn, ngập lụt diện rộng

Bangkok xác định cả 50 quận là khu vực thiên tai do lũ lụt nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai công tác ứng phó. Ảnh: AP/Adam Schreck.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt ngày 26/9 công bố thủ đô Thái Lan là khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai sau khi mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng. Cơ quan khí tượng dự báo tình trạng mưa dông còn tiếp diễn trong những ngày cuối tuần.

Gần 300 mm mưa đã trút xuống Bangkok trong vòng 48 giờ, khiến nhiều tuyến đường chính ngập sâu, một số ô tô bị ngập một phần. Tại một số khu vực, người dân phải lội qua những đoạn đường ngập tới ngang thắt lưng.

Thống đốc Chadchart Sittipunt cho biết tình hình hiện nay “gây nguy hiểm đến tính mạng người dân”, đồng thời có nguy cơ gây thiệt hại đối với tài sản công và tư. Theo ông, tình trạng nghiêm trọng nhất xảy ra tại các khu vực gần kênh rạch.

Hơn 200 điểm trú ẩn được thiết lập trên khắp Bangkok, tiếp nhận khoảng 4.200 người. Ảnh: AP/Sakchai Lalit.

Mặc dù không phải toàn bộ Bangkok đều bị ngập, chính quyền thành phố đã xác định cả 50 quận là khu vực thiên tai do lũ lụt nhằm tạo điều kiện để các cơ quan chức năng triển khai biện pháp ứng phó nhanh chóng.

Quân đội Thái Lan đang thiết lập các điểm trú ẩn, bếp ăn dã chiến và triển khai các hoạt động cứu trợ khác. Chính quyền đô thị Bangkok cũng sử dụng các trường học làm nơi lưu trú tạm thời, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế những chuyến đi không cần thiết.

Chính phủ Thái Lan ngày 26/9 đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân sống gần các kênh rạch di chuyển tài sản lên vị trí cao hơn.

Theo Thống đốc Bangkok, hơn 200 điểm trú ẩn đã được thiết lập trên toàn thành phố và khoảng 4.200 người đã chuyển tới đây.

Mưa lũ cũng khiến người dân đổ tới các siêu thị để mua thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu dự trữ.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Suvarnabhumi vẫn hoạt động bình thường. Cơ quan du lịch khuyến cáo hành khách dự phòng thêm từ 2 đến 3 giờ cho việc di chuyển và các kế hoạch liên quan.

Cơ quan kiểm soát không lưu xác nhận hoạt động hàng không vẫn diễn ra bình thường, song một số chuyến bay có thể bị chậm.

Thống đốc Chadchart Sittipunt cho biết, mặc dù lượng mưa lớn, nước ngập được kỳ vọng sẽ rút khi mưa giảm. Các cơ quan chức năng của Bangkok đang đẩy nhanh việc tiêu thoát nước tại những khu vực bị ngập.

Theo AP/Reuters