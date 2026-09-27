5 bước đăng ký nhận lương hưu qua ứng dụng VNeID

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, từ 28/9, người thuộc diện được hưởng lương hưu, tiền hỗ trợ và các chính sách an sinh xã hội có thể chủ động tạo lập tài khoản trên VNeID và tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận tiền.

Nhằm hỗ trợ người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH dễ dàng thực hiện thủ tục nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, các cơ quan chức năng đã triển khai tính năng liên kết tài khoản an sinh xã hội ngay trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.