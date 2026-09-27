Thái Lan điều hơn 10.000 binh sỹ cùng 1.000 phương tiện ứng cứu vùng lũ

Khu Rom Klao, quận Lat Krabang, Bangkok ngập nặng trưa 26/9. (Ảnh: Trang Nhung/TTXVN)

Hơn 10.000 binh sỹ cùng 1.000 phương tiện đã được điều động trên toàn quốc để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vì đợt mưa lớn và ngập lụt diện rộng tại Thái Lan.

Kiểm tra thực địa tại tỉnh Nonthaburi (giáp phía Bắc thủ đô Bangkok) ngày 26/9, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Adul Boonthumjaroen yêu cầu dùng xe quân sự đưa nhiều người dân mắc kẹt bên đường về nơi an toàn.

Ông chỉ đạo các đơn vị túc trực 24/24, kịp thời hỗ trợ phương tiện, thiết bị cứu hộ cho các địa phương và sẵn sàng phương án giúp dân khắc phục hậu quả ngay khi nước rút.

Cùng ngày, đoàn công tác Chính phủ đã khảo sát vùng lũ tại tỉnh Ayutthaya, cách Bangkok khoảng 80km về phía Bắc. Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết chính quyền đang chủ động xả lũ vào các cánh đồng để bảo vệ khu dân cư, đồng thời tính toán kỹ để không làm ảnh hưởng đến vụ thu hoạch lúa của nông dân.

Đối với thủ đô Bangkok, chính quyền trung ương đang phối hợp chặt chẽ với Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt để ứng phó nguy cơ nước lũ đổ về, đồng thời bố trí một số cơ sở công lập làm điểm đỗ xe tạm thời.

Về diễn biến thời tiết, Cục Khí tượng Thái Lan cho biết mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực phía Tây vùng đồng bằng Trung bộ trong ngày 27/9, trong khi mưa tại khu vực Vùng thủ đô Bangkok (Đại Bangkok) và miền Đông bắt đầu có xu hướng giảm.

Cục trưởng Cục Khí tượng Thái Lan Sugunyanee Yavinchan giải thích hình thái thời tiết này do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên khu vực phía Tây đồng bằng Trung bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động khá mạnh trên biển Andaman, miền Nam và Vịnh Thái Lan.

Bà Sugunyanee khuyến cáo người dân tránh đi vào các vùng trũng thấp và các tuyến đường dễ ngập lụt, đồng thời đề nghị tàu thuyền nhỏ ở khu vực Bắc Vịnh Thái Lan và biển Andaman tiếp tục neo đậu bờ cho đến hết ngày 28/9./.