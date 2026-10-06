Làm giàu trên vùng đất mới

Chị Đồng Thị Hằng chăm sóc đàn bò của gia đình.

Người Tày làm kinh tế giỏi

Phước Năng hôm nay đang từng ngày đổi thay. Cùng với các chương trình, chính sách hỗ trợ, người dân ngày càng chủ động hơn trong phát triển kinh tế. Những diện tích keo cho thu nhập bấp bênh được cải tạo, chuyển sang trồng cây ăn quả; nhiều hộ mạnh dạn đầu tư chuồng trại, mở rộng chăn nuôi, tạo thêm nguồn thu ổn định.

Chị Đồng Thị Hằng (46 tuổi, dân tộc Tày, thôn Công Năng 1) là một trong những hộ sản xuất hiệu quả. Kết hợp chăn nuôi với trồng keo, mỗi năm gia đình chị có nguồn thu hàng trăm triệu đồng.Quê ở Lạng Sơn, vợ chồng chị Hằng vào Phước Năng lập nghiệp từ năm 2001. Những ngày đầu, cuộc sống chủ yếu dựa vào vài sào ruộng, rẫy sắn và đàn gà nhỏ, thu nhập không đủ tích lũy. Không muốn mãi thiếu trước hụt sau, chị bàn với chồng vay vốn đầu tư sản xuất. Từ gần 30 triệu đồng vốn vay cùng tiền dành dụm, hai vợ chồng cải tạo đất đồi, bắt đầu nuôi bò và trồng keo.

Khởi đầu với 3 con bò, chị vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi. Nhờ đó, đàn bò dần được nhân lên, có thời điểm hơn chục con. Kết hợp với diện tích keo ngày càng mở rộng, gia đình có nguồn thu hơn 100 triệu đồng/năm.Có vốn tích lũy, chị Hằng tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư nuôi heo sinh sản, gầy dựng đàn gà và mở lò rượu. Có thời điểm gia đình nuôi khoảng 60 con heo, đàn gà được nhập giống về nuôi với số lượng lớn, mỗi tháng cung cấp cho thị trường hàng trăm con gà thịt.“Ban đầu tôi chọn nuôi bò vì bò ít bệnh, thức ăn dễ kiếm. Nếu chọn được con giống tốt thì hiệu quả càng cao. Nuôi heo sinh sản cũng cho nguồn thu ổn định, mỗi năm khoảng 20-30 triệu đồng”, chị Hằng chia sẻ.

Anh Nguyễn Xuân Giao bên vườn cây ăn trái của gia đình.

Thay đổi tư duy sản xuất

Không riêng gia đình chị Hằng, tại Phước Năng ngày càng có nhiều hộ mạnh dạn thay đổi cách làm, không còn chỉ dựa vào cây keo mà chủ động tính toán lại việc sử dụng đất, lựa chọn mô hình phù hợp, có giá trị cao hơn.

Anh Nguyễn Xuân Giao (51 tuổi, thôn 2) là một trong những hộ như vậy. Quê ở Thanh Hóa, anh vào Phước Năng lập nghiệp hơn 10 năm trước. Sau thời gian làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống, anh tích cóp, đầu tư nuôi bò, trồng keo rồi từng bước chuyển một phần diện tích sang cây ăn quả.Từ cặp bò ban đầu, đàn bò của gia đình có thời điểm hơn 10 con. Những con giống tốt được giữ lại để sinh sản, tái đàn, mang về nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm.Nhận thấy cây ăn quả có thể cho giá trị cao hơn nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, anh Giao cải tạo đất trồng bưởi da xanh, sau đó trồng thêm nhãn, thanh long và nhiều loại cây khác. Hiện gia đình trồng khoảng 40 cây sầu riêng, cây sinh trưởng tốt và được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn thu trong thời gian tới.“Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi năm gia đình thu nhập vài chục triệu đồng từ bưởi da xanh. Chúng tôi tiếp tục chăm sóc vườn cây để nâng cao hiệu quả”, anh Giao cho biết.Ngoài sản xuất nông nghiệp, vợ chồng anh mở quán tạp hóa nhỏ để tăng thu nhập. Có máy múc và xe tải, thời gian rảnh anh còn nhận cải tạo đất, vận chuyển vật liệu cho người dân trong khu vực.

Theo ông Vũ Đình Cuối, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Năng, những năm gần đây, tư duy sản xuất của người dân trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Từ chỗ chủ yếu dựa vào cây keo và sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hộ đã chủ động tìm kiếm mô hình mới, kết hợp chăn nuôi với trồng trọt để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Địa phương khuyến khích người dân phát huy lợi thế đất đai, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng; đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chương trình hỗ trợ, tham gia tập huấn kỹ thuật, từng bước hình thành những mô hình sản xuất hiệu quả.

Từ những mảnh đất đồi từng cho thu nhập bấp bênh, nhiều khu vườn ở Phước Năng nay đã xanh màu cây ăn quả, chuồng trại được đầu tư bài bản hơn, đàn gia súc, gia cầm ngày càng phát triển. Những người dân từ phương xa đến đây lập nghiệp đang từng bước tạo dựng cuộc sống ổn định bằng chính sức lao động và sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm. Với họ, vùng đất mới không chỉ là nơi an cư mà còn là nơi để làm ăn, tích lũy và vươn lên.