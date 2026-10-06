Mở rộng tiếp cận tài chính theo hướng thực chất, an toàn và bình đẳng

Thanh toán số mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính

Theo Phó Thống đốc, chủ đề của Tọa đàm “Thúc đẩy tài chính toàn diện - Động lực từ thanh toán không dùng tiền mặt” vừa mang tính chính sách, vừa gắn với đời sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp, Tọa đàm đã tạo được diễn đàn trao đổi toàn diện, từ chính sách, hạ tầng, công nghệ đến hành vi người sử dụng và khả năng đưa thanh toán số đến gần hơn với mọi người dân.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu chỉ đạo Toạ đàm

Những tham luận và ý kiến trao đổi tại Tọa đàm cho thấy, thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là thay đổi một phương thức thanh toán, mà đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tài chính toàn diện. Khi người dân và doanh nghiệp thường xuyên sử dụng tài khoản, thanh toán số, các dịch vụ tài chính sẽ ngày càng được tích hợp sâu hơn vào đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện hình thành dữ liệu giao dịch, mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính phù hợp như tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác. Đây là cách tiếp cận cần được nhìn nhận đầy đủ hơn trong quá trình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt thời gian tới.

Phó Thống đốc đánh giá, các ý kiến tại Tọa đàm cũng đã bổ sung những góc nhìn quan trọng, góp phần làm rõ các yêu cầu đặt ra trong thúc đẩy thanh toán số và tài chính toàn diện thời gian tới. Trước hết gắn phát triển thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; lấy khả năng tiếp cận, sử dụng thực chất, an toàn và bình đẳng các dịch vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm.

Cùng với hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tiếp tục phát triển đa dạng tổ chức cung ứng, sản phẩm, dịch vụ và kênh phân phối với chi phí hợp lý, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng tài chính - thanh toán số, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu và khả năng tiếp cận dịch vụ trên phạm vi toàn quốc. Hạ tầng phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho hệ sinh thái tài chính số hiện đại, bao trùm, an toàn, đồng thời thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ giữa các khu vực và nhóm dân cư.

Ngoài ra, cần nâng cao hiểu biết tài chính, kỹ năng số cho người dân; tăng mức độ an toàn, bảo mật, phòng ngừa gian lận, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi người sử dụng, qua đó củng cố niềm tin đối với dịch vụ số.

“Đây là những yếu tố quan trọng để thanh toán số được sử dụng thường xuyên, hình thành thói quen tài chính mới và tạo nền tảng cho tài chính toàn diện phát triển bền vững”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Phát triển bao trùm phải đi cùng an toàn và bảo vệ người sử dụng

Phó Thống đốc cho rằng, Tọa đàm đã góp phần làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính toàn diện trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, định hướng triển khai trong thời gian tới cần bám sát mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh toán và tài chính số theo hướng đồng bộ, minh bạch, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh; đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng và phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế số.

Toàn cảnh Toạ đàm

Phát triển đồng bộ hạ tầng thanh toán và hạ tầng tài chính số, tăng cường kết nối liên thông trong nước và sẵn sàng kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biến giới; kết nối chéo giữa ngân hàng - công nghệ tài chính và nhúng sâu vào hệ sinh thái số khép kín (y tế, giáo dục, dịch vụ công...).

Bên cạnh thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, cần mở rộng tiếp cận tài chính đối với các nhóm và địa bàn còn hạn chế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; các nhóm thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các nhóm yếu thế; phát triển các sản phẩm, kênh cung ứng đơn giản, thuận tiện, chi phí hợp lý, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, an toàn, bảo mật, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi người tiêu dùng phải được đặt ở vị trí trung tâm trong toàn bộ quá trình chuyển đổi số. Phát triển nhanh phải đi cùng bền vững; đổi mới đi cùng quản trị rủi ro; thuận tiện đi cùng an toàn và trách nhiệm. Cùng với đó, cần đẩy mạnh giáo dục tài chính, nâng cao kỹ năng số và nhận thức của người dân, doanh nghiệp; tăng cường truyền thông, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ tài chính số an toàn, hiệu quả.

Theo Phó Thống đốc, những định hướng trên có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 có 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP.

Phó Thống đốc đề nghị Thời báo Ngân hàng tiếp thu các ý kiến tại Tọa đàm, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch truyền thông trong thời gian tới, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ tài chính an toàn, hiệu quả trong xã hội.