Kosy thoái toàn bộ vốn khỏi một công ty con

Nhà máy Thủy điện Pa Vây Sử. Ảnh: Kosy

Công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 6/10, CTCP Kosy (HoSE: KOS) cho biết HĐQT đã thông qua kết quả giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của công ty tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Đây là giao dịch đã được ĐHĐCĐ Kosy thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026. Theo phương án được cổ đông phê duyệt, Kosy chuyển nhượng 34,3 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng 98% vốn điều lệ tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Giá chuyển nhượng tối thiểu được ĐHĐCĐ thông qua là 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị tối thiểu 343 tỷ đồng cho toàn bộ số cổ phần trên.

Sau khi chuyển nhượng, Kosy không còn sở hữu phần vốn góp tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện, đồng thời doanh nghiệp này không còn là công ty con của Kosy.

HĐQT giao ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT, tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, công bố thông tin theo quy định và báo cáo kết quả với ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Trên thị trường, cổ phiếu của Kosy đang trải qua chuỗi ngày tiêu cực. Kết phiên sáng ngày 6/10, KOS tiếp tục giảm hết biên độ gần 7%, xuống 12.750 đồng/cổ phiếu, dư bán giá sàn hơn 34 triệu đơn vị. Trước đó, mã đã có 11 phiên giảm sàn liên tiếp (từ 21/9 - 5/10).

Theo giải trình của Kosy ngày 2/10, doanh nghiệp cho biết thị trường chứng khoán thời gian qua tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên nhà đầu tư, trong khi thanh khoản thị trường suy giảm. Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với cổ phiếu KOS và đồng loạt thực hiện giải chấp, làm gia tăng áp lực bán trên thị trường.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Kosy cho biết các hoạt động cốt lõi gồm đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.