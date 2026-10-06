Hỗ trợ pháp lý về lao động, tiền lương cho doanh nghiệp

Đại biểu nghiên cứu tài liệu về các quy định pháp luật liên quan đến lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những quy định pháp luật gắn trực tiếp với quan hệ lao động, tập trung vào tiền lương, bảo hiểm xã hội và trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Các chuyên gia pháp lý phân tích những nội dung doanh nghiệp thường dễ sai hoặc còn lúng túng trong quá trình áp dụng, đồng thời giải đáp các vướng mắc phát sinh từ thực tế. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người lao động và chủ động hạn chế những rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị còn dành thời gian để doanh nghiệp, hộ kinh doanh trao đổi trực tiếp với cơ quan chuyên môn và chuyên gia pháp lý về những vấn đề còn vướng trong thực tiễn. Cách tiếp cận này giúp việc hỗ trợ pháp lý đi sát hơn với nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là trong những lĩnh vực thường xuyên phát sinh quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Thông qua hội nghị, mối liên kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức hỗ trợ pháp lý và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và hạn chế tranh chấp trong quan hệ lao động.