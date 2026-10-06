Đồng Tháp: Kết nối cộng đồng khởi nghiệp

KHỞI NGHIỆP GẮN VỚI NÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Tận dụng thân sen sau thu hoạch, chị Huỳnh Ngọc Như, Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Ba Sao kiên trì nghiên cứu, phát triển nghề dệt lụa tơ sen và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm thủ công mang dấu ấn Đất Sen hồng.

Các dự án giới thiệu, trưng bày sản phẩm tại Vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Khởi nghiệp từ năm 2015 với các sản phẩm khăn rằn Đồng Tháp, đến năm 2018, chị Như tiếp tục nghiên cứu lụa tơ tằm nhuộm màu tự nhiên. Năm 2022, chị thành lập Công ty TNHH MTV Lụa Sen Đồng Tháp, tập trung nghiên cứu lụa tơ sen và phát triển mô hình theo hướng kinh tế tuần hoàn. Trong mô hình này, thân sen được rút tơ, se sợi để dệt lụa.

Phần nguyên liệu còn lại tiếp tục được tận dụng để sản xuất nhang sen, tranh nghệ thuật và các sản phẩm giá trị gia tăng từ sen.

Từ cây sen quen thuộc, chị Như tìm cách tạo ra những sản phẩm mới, kết hợp nghề thủ công với tư duy sản xuất, kinh doanh hiện đại.

Đồng thời, ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, truyền thông và kết nối khách hàng, góp phần đưa sản phẩm thủ công truyền thống tiếp cận thị trường rộng hơn. Đến nay, mô hình đạt doanh thu bình quân khoảng 3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Doanh nghiệp của chị tạo việc làm cho 10 lao động, trong đó 100% là nữ và 80% là thanh niên.

Cũng lựa chọn khởi nghiệp gắn với nông nghiệp quê hương, anh Ngô Hùng Vũ (xã An Thạnh Thủy) đi theo hướng ứng dụng tri thức và khoa học, công nghệ vào sản xuất cây giống.

Với vai trò Giám đốc kỹ thuật Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Kim Phát, anh Vũ cùng tập thể HTX phát triển mô hình sản xuất cây giống theo hướng công nghệ cao, ứng dụng nuôi cấy mô, vườn ươm - thuần dưỡng, truy xuất nguồn gốc và liên kết vùng trồng.

Điểm khác biệt của mô hình là cây giống không chỉ được cung ứng ra thị trường, mà còn gắn với quy trình kỹ thuật, nguồn gốc rõ ràng và sự đồng hành với người trồng.

HTX từng bước nghiên cứu, phát triển các giống dứa, chuối, sen lấy củ, sen lấy hạt; tham gia liên kết vùng trồng dừa, bưởi, dứa. Một dấu mốc nổi bật là Vườn cây đầu dòng Dứa MD2 của HTX được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp công nhận năm 2026. Mô hình tạo việc làm cho 35 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ.

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI, KẾT NỐI NGUỒN LỰC

Để những ý tưởng khởi nghiệp không dừng lại ở quy mô nhỏ, cần một môi trường hỗ trợ đủ rộng để kết nối các nguồn lực. Giai đoạn 2026 - 2030, Đồng Tháp định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Trong đó, tỉnh chú trọng rà soát, phát hiện và lựa chọn những doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp có tiềm năng để có chương trình hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn phát triển. Đồng thời, kết nối mạng lưới chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tinh thần kết nối ấy đang được thể hiện rõ qua Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2026, với chủ đề “Khởi nghiệp xanh - Công nghệ số - Phát triển bền vững”.

Cuộc thi thu hút 147 dự án, ý tưởng đăng ký trên 6 lĩnh vực. Qua vòng sơ khảo, 28 dự án được lựa chọn vào vòng bán kết. Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Lê Hoàng Quyết cho biết: “Cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm và trao giải cho những dự án tốt, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để dự án được thử sức, sản phẩm được giới thiệu, ý tưởng được góp ý, kết nối và có thêm cơ hội phát triển trong thực tiễn”.

Qua các phần thi, Ban Giám khảo trực tiếp trao đổi, góp ý cho từng dự án về sản phẩm, công nghệ, khách hàng, thị trường, mô hình kinh doanh và khả năng thương mại hóa.

Những góp ý này không chỉ phục vụ việc lựa chọn dự án vào vòng tiếp theo, mà còn giúp các nhóm nhận diện những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Kết quả, có 11 dự án được lựa chọn vào Vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Điểm đáng chú ý là việc đồng hành với các dự án được đặt ra xuyên suốt, không dừng ở một cuộc thi.

Đối với những dự án vào vòng chung kết, Ban Tổ chức định hướng tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, phương án tài chính, thị trường và khả năng thương mại hóa.

Sau cuộc thi, các dự án có tiềm năng còn được định hướng kết nối doanh nghiệp, thị trường, nhà đầu tư, các chương trình tư vấn và ươm tạo.