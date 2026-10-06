Xuất khẩu gạo Thái Lan nguy cơ vỡ kế hoạch do cầu giảm mạnh

Gạo được bày bán tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Chủ tịch danh dự TREA Chookiat Ophaswongse, trong 9 tháng từ 1-9/2026, Thái Lan xuất khẩu khoảng 5,2 triệu tấn gạo, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đạt mục tiêu 7 triệu tấn do Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đề ra, xuất khẩu gạo Thái Lan phải đạt khoảng 1,8 triệu tấn trong quý IV - một nhiệm vụ đầy thách thức trong bối cảnh các thị trường lớn đồng loạt giảm đơn hàng.

Mặc dù xuất khẩu gạo Thái sang Philippines và Malaysia tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm nay liên quan đến lo ngại về ảnh hưởng của hiện tượng El Niño, tình hình đang đảo chiều nhanh chóng. Báo chí Philippines đưa tin Bộ Nông nghiệp nước này đã tạm dừng cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động thực vật nhập khẩu (SPSIC) đối với gạo từ Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Giới nhập khẩu nhận định động thái này nhằm kiểm soát lượng gạo nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung nội địa bước vào vụ thu hoạch.

Tại Malaysia, các nhà nhập khẩu chuyển hướng sang nguồn cung từ Pakistan nhờ giá rẻ hơn khoảng 40 USD/tấn (410 USD/tấn đối với gạo trắng 5% tấm của Pakistan so với 450 USD/tấn của Thái Lan).

Bên cạnh đó, xung đột tại Trung Đông cũng giáng đòn mạnh vào sản lượng xuất khẩu sang khu vực này. Lượng gạo Thái Lan xuất sang Iraq trong 8 tháng đầu năm giảm mạnh xuống còn 93.000 tấn, so với con số khoảng 1 triệu tấn của cả năm 2025. Việc phải chuyển hướng giao hàng qua các quốc gia trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến tổng chi phí vận chuyển tăng vọt (bao gồm cước vận tải biển thêm chi phí đường bộ phát sinh) tiếp tục làm suy giảm sức cạnh tranh của gạo Thái Lan trên thị trường quốc tế.