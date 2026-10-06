Người lính trở về làm giàu trên quê hương

CCB Phan Văn Hiệp - điển hình làm kinh tế giỏi ở xã Lương Sơn

Vượt khó làm giàu

Năm 1992, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Phan Văn Hiệp (SN 1975) trở về quê ở thôn Lương Nam, xã Lương Sơn lập nghiệp. Thời điểm ấy, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vốn liếng ít ỏi. Có đất, có sức lao động, ông bắt đầu tìm hướng làm ăn, với suy nghĩ trước hết phải tự mình lo được cuộc sống gia đình. Những năm đầu, ông làm nhiều việc để có thêm thu nhập, đồng thời tìm hiểu điều kiện đất đai, cách thức sản xuất phù hợp với gia đình.

Sau nhiều lần tính toán, ông chọn nuôi bò thịt, bò sinh sản kết hợp với kinh tế vườn. Từ vài con bò ban đầu, đàn bò dần được gây dựng. Ông dành đất trồng cỏ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, từng bước cải tạo chuồng trại và tìm hiểu thêm kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Ông Hiệp hiện là Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Lương Nam. Hơn 30 năm kể từ ngày rời quân ngũ, công việc chính của ông vẫn là lao động sản xuất trên mảnh đất quê nhà. Hằng ngày, ông tự tay chăm sóc đàn bò, dọn chuồng, cắt cỏ, chăm sóc vườn. Những công việc tưởng như đơn giản ấy được ông duy trì đều đặn, nhờ đó tạo nền tảng cho mô hình kinh tế gia đình. “Chủ yếu là chịu khó, biết tính toán, làm cái gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn”, ông Hiệp nói về cách làm kinh tế của mình.

Theo ông, nuôi bò không chỉ cần vốn mà quan trọng là phải chịu khó chăm sóc. Từ khâu chọn con giống, làm chuồng, trồng cỏ đến vệ sinh, phòng bệnh đều phải được thực hiện thường xuyên. Ông cũng tận dụng nguồn phụ phẩm sẵn có để giảm chi phí thức ăn. Trong quá trình làm ăn, ông còn kết hợp nấu rượu, tận dụng phụ phẩm làm thức ăn cho bò, đồng thời cải tạo khu vườn, trồng những loại cây phù hợp.

Từ cách làm đó, mô hình chăn nuôi của gia đình ông dần ổn định. Mỗi năm, đàn bò và kinh tế vườn mang lại nguồn thu trên 400 triệu đồng. Với ông Hiệp, đây là kết quả của nhiều năm tích lũy, từ số vốn ít ỏi ban đầu đến việc từng bước mở rộng quy mô sản xuất.

CCB Phan Văn Hiệp tự tay chăm sóc đàn bò

Tích cực tham gia hoạt động hội

Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Lương Nam, ông Hiệp còn tích cực tham gia các hoạt động của hội. Ông cùng hội viên vận động nhau phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

Theo ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Hội CCB xã Lương Sơn, ông Hiệp là hội viên tiêu biểu trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Từ mô hình sản xuất của gia đình, ông Hiệp cũng tạo được sự lan tỏa trong hội viên. “Ông Hiệp là người năng động, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư chuồng trại, áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi. Ông cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật cho hội viên khác, qua đó khích lệ bà con mạnh dạn phát triển kinh tế”, ông Phương cho biết.

Từ một người lính trở về quê với 2 bàn tay và số vốn ít ỏi, ông Hiệp đã chọn cách bắt đầu bằng những công việc gần gũi với đời sống nông thôn. Hơn 30 năm qua, ông kiên trì với hướng đi của mình, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, từng bước nâng cao thu nhập cho gia đình. Câu chuyện của ông không bắt đầu từ một mô hình lớn hay nguồn vốn dồi dào. Đó là quá trình vượt qua khó khăn bằng sức lao động, sự chịu khó và cách tính toán phù hợp. Trên mảnh đất quê hương, phẩm chất của người lính được ông thể hiện qua những việc làm cụ thể: không ngại khó, đã làm thì làm đến nơi đến chốn và sẵn sàng chia sẻ với những người cùng hoàn cảnh.