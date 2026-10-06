Làm giàu từ kinh tế tổng hợp

Sinh ra trong gia đình thuần nông, sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2012, chị Liêm lập gia đình. Những năm đầu, cuộc sống của hai vợ chồng còn khó khăn, thu nhập bấp bênh. Để ổn định cuộc sống, chị tận dụng lợi thế đất đai, tích cực học hỏi kinh nghiệm trồng rừng. Năm 2021, nhận thấy cây keo phù hợp, chị mạnh dạn trồng 7,5 ha rừng keo.

Chị Liêm chăm sóc rừng keo

Những ngày đầu bắt tay vào làm, chị gặp không ít khó khăn, trong đó có khó khăn về vốn. Năm 2021, thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ xã, chị được hướng dẫn vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Văn Lãng để đầu tư trồng, chăm sóc rừng. Cùng đó chị chủ động tìm hiểu kỹ thuật trồng rừng và tham gia các lớp tập huấn của xã. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, diện tích keo phát triển đồng đều, sinh trưởng tốt. Đầu năm 2026, 7,5 ha keo của gia đình bước vào kỳ khai thác. Sau khi bán gỗ, gia đình chị thu về 800 triệu đồng, tạo nguồn vốn quan trọng để tiếp tục mở rộng sản xuất.

Không dừng lại ở kinh tế rừng, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ thịt lợn và con giống trên thị trường khá ổn định, năm 2025 chị Liêm đầu tư phát triển chăn nuôi lợn theo hướng khép kín. Theo đó, chị nuôi 30 con lợn nái để chủ động nguồn giống. Để đàn lợn phát triển khỏe mạnh, chị chú trọng đầu tư chuồng trại sạch sẽ, bảo đảm thông thoáng, thường xuyên tiêu độc khử trùng và thực hiện đầy đủ các quy trình tiêm phòng dịch bệnh.

Nhờ cách làm bài bản, mô hình chăn nuôi của gia đình từng bước mang lại hiệu quả. Từ năm 2025 đến nay, gia đình chị xuất bán 250 con lợn giống và 50 con lợn thịt, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu về 300 triệu đồng. Hiện nay, chị tiếp tục duy trì và phát triển đàn lợn, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất, chị Liêm cho biết: Muốn làm kinh tế hiệu quả thì trước hết phải chịu khó học hỏi và không ngại thay đổi. Trồng rừng phải xác định đầu tư lâu dài, chăm sóc đúng kỹ thuật mới cho năng suất cao. Còn chăn nuôi phải đặt yếu tố phòng bệnh lên hàng đầu. Có làm chắc từng bước thì mới phát triển bền vững.

Hiện nay, để mở rộng diện tích trồng rừng, gia đình chị đang hoàn thiện hồ sơ vay 556 triệu đồng từ nguồn vốn theo Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Nguồn vốn này sẽ giúp gia đình tiếp tục đầu tư trồng mới diện tích keo, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Đánh giá về mô hình của chị Liêm, bà Hoàng Thị Ánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hội Hoan cho biết: Chị Liêm là hội viên trẻ, có ý chí vươn lên, mạnh dạn áp dụng cách làm mới trong phát triển kinh tế. Điểm đáng ghi nhận là chị không phụ thuộc vào một nguồn thu mà biết kết hợp giữa trồng rừng và chăn nuôi để bổ trợ cho nhau.

Nhờ cần cù lao động, dám nghĩ, dám làm, chị Liêm từng bước xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, mang lại thu nhập ổn định. Năm 2025, gia đình chị được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen vì có thành tích trong sản xuất, kinh doanh giỏi.