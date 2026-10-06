Bóng hồng bên cạnh CEO Grab

Chloe Tong là con gái doanh nhân Malaysia Tong Kooi Ong, nhà sáng lập kiêm chủ tịch The Edge Media Group. Cô kết hôn với Anthony Tan, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Grab. Cặp vợ chồng hiện cùng nhau nuôi dạy 5 người con. Tong từng làm việc tại The Edge với vai trò giám đốc điều hành, đồng thời là cố vấn cho Grab. Tuy nhiên, trong nhiều năm, cô chủ yếu xuất hiện với tư cách thành viên gia đình thay vì hoạt động độc lập trước công chúng. Trong bài phỏng vấn với The Business Times trong tháng 9, Tong nói hoàn toàn thoải mái với những vai trò này. “Tôi yêu việc là vợ của Anthony, con gái của bố và mẹ của 5 đứa trẻ”, cô nói.

Tong và Tan có 5 con, gồm Emmanuel, Elizabeth, Elijah, Elias và Elon Micah. Theo The Edge Singapore, các con của họ lần lượt 10, 8, 6, 5 và 3 tuổi vào tháng 9 năm nay. Gia đình Tong cũng có nền tảng kinh doanh lâu đời. Tong Kooi Ong, cha cô, là doanh nhân Malaysia hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tài chính. Trong khi đó, Anthony Tan sinh ra trong gia đình sở hữu Tan Chong Motor, tập đoàn kinh doanh và phân phối ôtô tại Đông Nam Á. Tan rời công ty gia đình để cùng Tan Hooi Ling thành lập Grab, ban đầu có tên MyTeksi.

Năm 2021, Chloe Tong từng xuất hiện trên truyền thông Singapore khi cô đứng tên mua một căn Good Class Bungalow tại khu Bin Tong Park với giá 40 triệu SGD (khoảng 812 tỷ đồng). The Straits Times đưa tin khu đất có diện tích khoảng 21.637 feet vuông (khoảng 2.010 m2). Cùng năm, Tong và Tan thành lập ACE Team Foundation thông qua Community Foundation of Singapore (CFS). Đây là một quỹ do những người đóng góp chỉ định, trong đó CFS đảm nhiệm các công việc như tổ chức, quản trị và hỗ trợ hoạt động cấp tài trợ. Còn Tong và Tan xác định các ưu tiên của quỹ và phê duyệt khoản tài trợ.

ACE Team Foundation tập trung vào một số lĩnh vực như chống bắt nạt, trao quyền cho thanh thiếu niên, hỗ trợ trẻ em mắc chứng tự kỷ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Theo CFS, trong năm 2023, ACE Team Foundation tập trung vào trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và lĩnh vực y tế. Quỹ hỗ trợ các tổ chức như Children’s Cancer Foundation, St Andrew’s Autism Centre, Ngee Ann Polytechnic, đồng thời cam kết 3 triệu SGD (khoảng 60,9 tỷ đồng) cho SingHealth Healthcare Administrator Fund và Joy at Work Fund.

Tong cho biết ý tưởng chống bắt nạt có liên quan đến một trải nghiệm thời niên thiếu. Khi còn là thiếu niên, cô từng chứng kiến một người bị bắt nạt nhưng không can thiệp vì sợ trở thành mục tiêu tiếp theo. Nhiều năm sau, trải nghiệm đó trở thành một trong những lý do khiến cô quan tâm đến vấn đề này.

Một biến cố khác ảnh hưởng đến cách Tong nhìn nhận hoạt động cộng đồng là cái chết của mẹ. Cô mất mẹ vì ung thư khi 18 tuổi. Trong ký ức của Tong, một y tá có biệt danh “Angel” là người ở bên gia đình trong thời điểm mẹ cô qua đời. Tong cho rằng trải nghiệm này khiến cô chú ý hơn đến những người đứng phía sau các hoạt động chăm sóc và hỗ trợ người khác. Theo Tong, trước khi thành lập ACE, cô và Tan vẫn thường xuyên quyên góp cho các tổ chức xã hội. Hoạt động tại ACE cũng khiến Tong xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Cô tự nhận từng khá hướng nội và không thích đứng trước đám đông.

Tong từng được gửi đến trường nội trú từ năm 11 tuổi. Cô trải qua khó khăn ở 2 năm đầu vì là người nhỏ tuổi nhất, nhút nhát và có học lực ở mức trung bình. Sau đó, sự hỗ trợ của bạn bè và giáo viên giúp cô tự tin hơn. Tong từng trở thành đội trưởng thể thao của trường. Cô tự nhận hiện tại vẫn trầm và hướng nội hơn chồng. Anthony Tan cũng từng nhắc đến vai trò của vợ trong hành trình xây dựng Grab.

Tại Singapore Business Awards 2026, khi được vinh danh Businessman of the Year, CEO Grab cảm ơn những người đã đồng hành với mình trong quá trình phát triển công ty, trong đó có vợ, mẹ và nhà đồng sáng lập Tan Hooi Ling. The Business Times cho biết Tong từng là bạn gái của Tan trong giai đoạn anh gặp vấn đề sức khỏe khi gọi vốn cho Grab. Hiện nay, 2 người thường kết hợp thời gian dành cho con cái với công việc. Các con đôi khi tham gia các chuyến công tác và dự một số hoạt động cộng đồng cùng bố mẹ.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Tatler Asia, Tong nói rằng cặp đôi cố gắng giúp các con chứng kiến cả công việc và hoạt động thiện nguyện của cha mẹ. Chloe Tong vì vậy xuất hiện trong nhiều vai trò khác nhau: con gái của một doanh nhân Malaysia, vợ CEO Grab, mẹ của 5 người con, cựu lãnh đạo tại The Edge và hiện là nhà đồng sáng lập ACE Team Foundation. Cô cho biết vẫn đang trong quá trình tìm cách cân bằng các vai trò gia đình, công việc và hoạt động xã hội.

Linh Vũ