Thanh khoản tăng mạnh, cổ phiếu giảm la liệt

Sắc đỏ lấn át hoàn toàn trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay cho thấy áp lực bán hạ giá mạnh.

VIC tăng 1,12% đã đỡ lại hơn 4 điểm cho chỉ số trong khi độ rộng rổ blue-chips VN30 chỉ là 9 mã xanh và 19 mã đỏ, trong đó 12 mã cũng giảm quá 1%. Không chỉ vậy, độ rộng tổng thể sàn HoSE thể hiện số mã giảm giá nhiều gấp 4,3 lần số mã tăng giá.

VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 6,71 điểm không phản ánh đúng giao dịch. Càng về cuối phiên tốc độ giảm giá cổ phiếu càng rõ hơn. Chỉ số vẫn có phần lớn thời gian xanh, chỉ từ 10h50 trở đi mới bắt đầu đỏ. Tuy nhiên từ gần 10h độ rộng đã cho thấy đà giảm giá lấn át, tới khi VN-Index bắt đầu đỏ, độ rộng chỉ là 74 mã xanh và 199 mã đỏ. Kết phiên sàn HoSE ghi nhận 56 mã xanh và 239 mã đỏ.

Nhóm VN30 đã không làm tốt nhiệm vụ khi ngoài VIC chỉ thêm VNM tăng 1,05% là đáng kể. 7 cổ phiếu xanh còn lại đều tăng rất nhẹ. Điểm số giảm ít một phần cũng nhờ các cổ phiếu yếu nhất rổ này không phải là những mã vốn hóa lớn nhất: SSB giảm 2,29%, FPT giảm 2,26%, ACB giảm 1,9%, VRE giảm 1,89%, TCX giảm 1,8%, SSI giảm 1,78%... VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,47% (-8,84 điểm) thì riêng VIC cũng đỡ lại khoảng 2,5 điểm.

Với phần còn lại của thị trường, tình hình rất tệ: Trong 239 cổ phiếu đỏ có tới 144 mã giảm quá 1% tương đương 60,5% số lượng. Điều này phản ánh áp lực bán hạ giá rất đáng chú ý. Thêm nữa, diễn biến giá trong phiên hầu hết là từ vùng xanh trượt giảm dần xuống và càng lúc càng giảm nhanh hơn. Nếu thống kê biên độ trượt giá từ mức cao nhất, sàn HoSE có tới 206 mã giảm quá 1%, nhiều hơn đáng kể so với số giảm quá 1% tính từ tham chiếu.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Kiểu diễn biến giá như vậy xác nhận nhà đầu tư đã tranh thủ lúc giá phục hồi để “thoát hàng”. Kết hợp với diễn biến phục hồi hôm qua, khả năng cao thị trường đang tạo những bull-trap ở cổ phiếu. Chưa hết, thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay cũng tăng mạnh 35% so với sáng hôm qua với 54% tổng thanh khoản tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm sâu quá 1%.

Cổ phiếu blue-chips vẫn chiếm hầu hết các vị trí trong nhóm thanh khoản cao nhất và giá giảm sâu nhất. SSI giảm 1,78%, SHB giảm 1,36%, FPT giảm 2,26%, HDB giảm 1,6%, TCB giảm 1,54%, ACB giảm 1,9%, VCB giảm 1,05%, CTG giảm 1,69% đều có thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Midcap xuất hiện PNJ giảm 6,7%, NVL giảm 2,84%, VIX giảm 2,53% cũng nằm trong nhóm thanh khoản cao nhất này.

Nhìn từ biên độ dao động, các cổ phiếu nói trên có áp lực xả hàng rõ nét. Ví dụ PNJ tuy đã giảm rất sâu so với tham chiếu nhưng so với giá cao nhất đầu ngày thậm chí còn giảm tới 9,62%. SSI giảm 2,53% từ giá cao nhất, VIX giảm 3,75%, ACB giảm 2,19%...

Ở nhóm tăng giá, VIC dĩ nhiên vẫn là đáng chú ý nhất. Cổ phiếu này thanh khoản cao, đạt 363,5 tỷ đồng. Tuy vậy mức tăng giá 1,12% so với tham chiếu cũng không phản ánh hết áp lực bán: VIC đã trượt giảm khoảng 1,64% từ giá cao nhất lúc 10h05. Toàn sàn HoSE đang có 29 cổ phiếu tăng hơn 1% so với tham chiếu nhưng chỉ 12 mã trong số này có giao dịch trên 1 tỷ đồng. Ngoài VIC, PLX tăng 2,11%, VNM tăng 1,05%, MSB tăng 1,08%, NAB tăng 3,2%, BVB tăng 1,41%, SBT tăng 1,56%, PVP tăng 2,84% là các cổ phiếu duy nhất có giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng khá mạnh ở PNJ với 102,3 tỷ đồng, khối lượng bán chiếm gần 71% tổng thanh khoản. Ngoài ra TCB cũng ghi nhận bán ròng 78,5 tỷ đồng, ACB -36,6 tỷ, VHM -32,2 tỷ, NVL -28,5 tỷ, HDB -21 tỷ. Phía mua ròng có VIC +60,8 tỷ, MBB +29,2 tỷ, GMD +24,6 tỷ, VND +22,5 tỷ. Tính chung khối ngoại bán ròng 204 tỷ đồng trên sàn HoSE.