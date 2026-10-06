Sáng 6-10, tại phường Nha Trang, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá thủ tục hành chính trong soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, khoảng 200 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức được giao phụ trách công tác xây dựng VBQPPL đã nghe đại diện Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp) phổ biến một số nội dung Thông tư số 26/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (có hiệu lực từ ngày 15-12-2025) về hướng dẫn xây dựng, ban hành VBQPPL và hướng dẫn "Kỹ năng đánh giá tác động TTHC".

Đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) thông tin chuyên đề "Kỹ năng đánh giá tác động TTHC".

Theo quy định tại Luật Ban hành VBQPPL, đánh giá tác động TTHC là một trong những nhiệm vụ mà cơ quan lập đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo phải thực hiện trong quá trình xây dựng VBQPPL. Việc đánh giá tác động TTHC được thực hiện trong cả giai đoạn đề xuất chính sách và soạn thảo VBQPPL. Ở giai đoạn đề xuất chính sách, đánh giá tác động TTHC là 1 trong 4 nội dung phải thực hiện đánh giá (tác động đối với hệ thống pháp luật; tác động về kinh tế - xã hội; tác động về giới; tác động về thủ tục hành chính). Ở giai đoạn soạn thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm thực hiện việc đánh giá tác động TTHC; kết quả đánh giá được thể hiện tại bản đánh giá TTHC.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác xây dựng VBQPPL trên địa bàn tỉnh.