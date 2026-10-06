Đà Nẵng chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất nhập khẩu

UBND thành phố đề nghị nhanh chóng đưa nguyên liệu, thiết bị đã nhập khẩu vào sản xuất. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Theo đó, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cần khẩn trương rà soát, đôn đốc các dự án, nhà máy, doanh nghiệp đã nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị nhanh chóng đưa vào sản xuất, xuất khẩu.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin thị trường, hàng rào kỹ thuật và các cơ hội từ FTA, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng nhanh trước những biến động của thị trường quốc tế.

Đồng thời, đơn vị này có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố các phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhằm kịp thời hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong năm 2026.

Các doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố (trong và ngoài Khu công nghệ cao, Khu kinh tế và các khu công nghiệp) có trách nhiệm báo cáo tình hình sản xuất, đơn hàng, xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2026 và cập nhật số liệu hàng tháng trong quý 4/2026.

Báo cáo cần tập trung nêu rõ các đơn hàng phát sinh mới, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025, cùng những khó khăn của doanh nghiệp về thị trường, lao động, logistics và các quy định từ thị trường nhập khẩu...