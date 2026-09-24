Làm giàu trên vùng đất khó

Vượt khó làm giàu

Trò chuyện với chúng tôi, anh Trần Xuân Tư (SN 1975) kể về câu chuyện làm giàu của mình. Ngày đó, học hết lớp 10 nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, anh phải tạm gác việc học rồi rời quê vào miền Nam làm thuê kiếm sống. Những năm tháng bươn chải nơi đất khách giúp anh tích lũy được ít vốn, kinh nghiệm lao động, cách tính toán làm ăn. Năm 2004, anh trở về quê lập nghiệp.

Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, điều kiện sản xuất ở vùng đồng bào Rục ngày càng được quan tâm. Thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, anh Tư đã mạnh dạn vay vốn khởi nghiệp từ chăn nuôi gia súc, gia cầm, mở cửa hàng tạp hóa và trồng rừng. Hiện, mô hình kinh tế tổng hợp của anh có diện tích gần 15ha, trong đó hơn 11ha trồng rừng. Phần diện tích còn lại được sử dụng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn rừng, trâu, bò, gà thả vườn; trồng cây dược liệu, cây ăn quả.

Trong chuồng trại, anh Tư luôn duy trì nuôi 7 con lợn nái, mỗi năm xuất bán khoảng 150 con lợn thịt và lợn giống; đàn gia cầm khoảng 200 con, cùng 12 con trâu, bò. Mô hình sản xuất tổng hợp giúp gia đình thu lãi ròng hơn 200 triệu đồng/năm. Những năm khai thác keo, nguồn thu có thể lên tới khoảng 500 triệu đồng.

Nhờ phát triển chăn nuôi nên kinh tế gia đình anh Trần Xuân Tư, xã Kim Phú ngày càng đi lên - Ảnh: X.V

Trưởng bản năng động

Là người chịu khó làm ăn, năm 2008, anh Trần Xuân Tư được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng bản Ón. Trên cương vị của mình, anh cùng Chi bộ, Ban công tác Mặt trận bản tích cực vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. “Mình là đảng viên, từng là trưởng bản nên phải tiên phong làm ăn kinh tế. Nếu mình làm được thì nói bà con mới nghe, bà con nhìn vào đó để học tập, làm theo”, anh Tư tâm sự.

Từ suy nghĩ đó, anh Tư vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa đến từng hộ dân vận động bà con thay đổi phương thức sản xuất, như: Không phá rừng, đẩy mạnh trồng rừng kinh tế, làm chuồng trại chăn nuôi, phát triển các mô hình sinh kế phù hợp. Không ít hộ dân được anh Tư hướng dẫn, giúp đỡ đã biết cách làm chuồng trại, lựa chọn vật nuôi, chăm sóc đàn gia súc, tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Anh Cao Xuân Lộc, một người dân địa phương, chia sẻ: “Nhờ anh Tư động viên, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, gia đình tôi mới mạnh dạn đầu tư làm ăn kinh tế. Đến nay, tôi nuôi 3 con lợn nái, gần 100 con lợn thịt/năm, trồng 5ha rừng và nuôi 6 con trâu. Bình quân mỗi năm, gia đình tôi thu nhập từ chăn nuôi đạt hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí, năm bán keo đạt khoảng 250 triệu đồng”.

Theo anh Tư, muốn đồng bào mình thoát nghèo thì trước hết phải tạo được sinh kế phù hợp với điều kiện của từng hộ. Vì vậy, bên cạnh trồng rừng và chăn nuôi, anh còn vận động thanh niên học nghề, tìm việc làm tại các khu công nghiệp; khuyến khích các hộ mạnh dạn vay vốn để đầu tư sản xuất.

Hiện, khu vực bản Ón cũ có hơn 100ha rừng trồng; tổng đàn gia súc trên 350 con, cùng hàng nghìn con gia cầm; một tổ hợp tác trồng dược liệu với diện tích hơn 2ha, một tổ hợp tác trồng dứa 1,7ha và một tổ hợp tác may trang phục truyền thống dân tộc Chứt được hình thành. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi quy mô lớn, trong đó có 4 mô hình nuôi lợn cho hiệu quả kinh tế cao; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 31 trên tổng số 71 hộ.

Là người am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào, anh Tư còn tích cực tuyên truyền bà con giữ gìn bản sắc văn hóa, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng, không khai thác tận diệt các sản vật tự nhiên. Anh cùng cán bộ cơ sở vận động người dân từng bước đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những tập tục không còn phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú Hoàng Thanh Bình đánh giá: “Anh Trần Xuân Tư là người có uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào Rục. Từ thực tế gia đình mình, anh đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng rừng và từng bước nâng cao thu nhập. Điều đáng quý hơn là anh không giữ cách làm đó cho riêng mình mà tích cực hướng dẫn, vận động bà con cùng làm theo”.

Theo ông Bình, trong quá trình giảm nghèo, những người có uy tín, trưởng bản, đảng viên gương mẫu như anh Trần Xuân Tư có vai trò rất quan trọng. Bởi khi người dân thấy cán bộ, đảng viên làm thật, có hiệu quả thật, việc tuyên truyền, vận động sẽ hiệu quả hơn. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để người dân phát triển các mô hình sinh kế phù hợp, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số…