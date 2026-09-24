Bộ Nội vụ hoàn thiện đề xuất tăng lương từ 2027, chờ Bộ Tư pháp thẩm định

Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 293/NĐ/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu và chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự kiến, quy định mới về lương tối thiểu sẽ có hiệu lực từ 1/1/2027. Ảnh: AI

Đề xuất tăng 7,8%

Hiện mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, trong đó mức lương tối thiểu vùng I là 5.310.000 đồng, mức lương tối thiểu theo tháng ở vùng II là 4.730.000 đồng, vùng III là 4.140.000 đồng, vùng IV là 3.700.000 triệu đồng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Dự thảo tờ trình của Chính phủ đánh giá, mức lương này cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động và có cải thiện hơn, có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến nay do bối cảnh kinh tế phát triển, lạm phát, sự thay đổi địa giới hành chính, Bộ Nội vụ cho rằng cần phải xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu cho năm 2027 nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động, cập nhật địa bàn cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo quy định tại Dự thảo Nghị định, vùng I có mức lương tối thiểu tháng là 5.700.000 đồng/tháng. Vùng II mức 5.080.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu tại vùng III là 4.450.000 đồng/tháng và vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng.

So với quy định tại Nghị định 293/2025/NĐ-CP, các mức lương tối thiểu tháng tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng tùy từng địa bàn. Mức tăng này cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động tính đến hết năm 2027, góp phần bù đắp trượt giá do lạm phát và cải thiện thu nhập thực tế.

Song song với lương tháng, mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng tương ứng dựa trên phương pháp quy đổi tiêu chuẩn.

Cụ thể, mức lương tối thiểu giờ tại Vùng I là 27.400 đồng/giờ, Vùng II là 24.400 đồng/giờ, Vùng III là 21.400 đồng/giờ và Vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu mới điều chỉnh tăng bình quân 7,8% so với quy định hiện hành, cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027.

Mức lương tối thiểu giờ là căn cứ pháp lý quan trọng để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm người lao động làm việc trọn một giờ và hoàn thành định mức lao động nhận về mức thù lao không thấp hơn quy định.

Một số địa phương được điều chỉnh nâng vùng

Dự thảo Nghị định cập nhật danh mục địa bàn phân vùng áp dụng. Một số địa bàn cấp xã, huyện đã được điều chỉnh nâng vùng áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn do có sự phát triển về hạ tầng, mở rộng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư hoặc do thay đổi địa giới hành chính.

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng được xác định dựa trên nơi hoạt động thực tế của người sử dụng lao động.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc hoạt động ở nhiều vùng khác nhau thì chi nhánh đặt tại vùng nào sẽ áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với vùng đó.

Đối với doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hay khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì bắt buộc áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức cao nhất.

Về trách nhiệm thi hành, Dự thảo Nghị định quy định người sử dụng lao động phải chủ động rà soát lại các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương nội bộ để điều chỉnh cho phù hợp.

Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi làm thêm giờ, làm đêm, chế độ bồi dưỡng độc hại hay các chính sách phúc lợi khác đã thỏa thuận.

Đối với các chế độ trả lương cao hơn cho lao động đã qua đào tạo nghề hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại đã cam kết trong thỏa ước tập thể thì tiếp tục được thực hiện trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nếu được thông qua, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027 và thay thế Nghị định 293/2025/NĐ-CP.