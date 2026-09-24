FDI vào TP.HCM: 9 tháng vượt 56,6% mục tiêu, cả năm dự kiến 19 tỷ USD

Hơn 17 tỷ USD sau hơn 9 tháng

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 24.9 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, Sở Tài chính TP.HCM cho biết tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký từ đầu năm đến ngày 19.9.2026 đạt 17,225 tỷ USD, gấp khoảng 4,19 lần cùng kỳ năm 2025 và đạt 156,6% kế hoạch năm.

TP.HCM đã vượt 56,6% mục tiêu thu hút 11 tỷ USD đề ra cho năm 2026.

Như vậy, TP.HCM đã vượt 56,6% mục tiêu thu hút 11 tỷ USD đề ra cho năm 2026 tại thời điểm báo cáo. Kết quả này đến từ cả dự án mới lẫn dòng vốn bổ sung cho các dự án đang hoạt động.

Cụ thể, Thành phố cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.438 dự án, với tổng vốn 9.358,3 triệu USD; 225 lượt dự án điều chỉnh vốn, tăng ròng 4.927 triệu USD; cùng 1.450 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với tổng giá trị 2.939,7 triệu USD. Lũy kế đến nay, TP.HCM có 21.748 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 156,2 tỷ USD.

Theo Sở Tài chính, vốn cấp mới chiếm 54,3% tổng vốn thu hút, trong khi vốn điều chỉnh chiếm 28,6%. Cơ cấu này cho thấy dòng vốn không chỉ đến từ những dự án mới mà còn từ nhu cầu mở rộng của các nhà đầu tư hiện hữu.

Cảng biển, AI tạo điểm nhấn

Trong nhóm dự án cấp mới, nổi bật là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD và Trung tâm dữ liệu AI Factory khoảng 2,1 tỷ USD. Đây là hai dự án có quy mô lớn, gắn với những lĩnh vực Thành phố đang định hướng phát triển như hạ tầng cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo.

Với Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, kỳ vọng đặt vào khả năng nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, mở rộng kết nối hàng hải và tạo thêm động lực cho logistics, thương mại, vận tải và các ngành hỗ trợ. Khi được triển khai đồng bộ, đầy đủ với hạ tầng kết nối, dự án được kỳ vọng phát huy lợi thế cảng biển, tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Trong khi đó, Trung tâm dữ liệu AI Factory được kỳ vọng bổ sung năng lực tính toán, lưu trữ và xử lý dữ liệu, phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Từ đó, dự án có thể tạo điều kiện thu hút thêm doanh nghiệp công nghệ, phát triển dịch vụ giá trị gia tăng cao và mở rộng nhu cầu nhân lực kỹ thuật.

Không chỉ vốn mới, các nhà đầu tư còn đề nghị tăng thêm khoảng 2,8 tỷ USD cho Dự án Khu đô thị đại học quốc tế và khoảng 1,4 tỷ USD cho Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những đề xuất này cho thấy nhu cầu tiếp tục mở rộng các dự án quy mô lớn tại Thành phố.

Khoảng 19 tỷ USD trong cả năm

Từ kết quả, Sở Tài chính dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% kế hoạch và vượt khoảng 72,7% mục tiêu 11 tỷ USD. Đây vẫn là mức dự kiến, sẽ được cập nhật theo kết quả thu hút đầu tư trong những tháng cuối năm.

Điều đáng chú ý là việc thu hút vốn FDI không dừng ở con số vốn đăng ký. Theo Sở Tài chính, để nguồn vốn tạo sức lan tỏa thực tế, Thành phố sẽ phối hợp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, theo dõi tiến độ các dự án trọng điểm, hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động và kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước về cung ứng hàng hóa, dịch vụ, đào tạo nhân lực.

Cùng với đó, hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục tập trung vào công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Sở Tài chính cũng nhấn mạnh việc theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân và đưa dự án vào hoạt động, thay vì chỉ quan tâm quy mô vốn đăng ký. Đây sẽ là cơ sở để khu vực FDI tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và nâng cao hiệu quả đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Khu chế xuất, khu công nghiệp thu hút 5,7 tỷ USD Cũng tại cuộc họp báo, đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) cho biết 9 tháng năm 2026, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN) trên địa bàn Thành phố đạt 5,7 tỷ USD, bằng 131,15% kế hoạch cả năm (4,25 tỷ USD); tăng 29,13% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, riêng vốn FDI vào các KCX, KCN đạt 4,27 tỷ USD, tăng 62,22% so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, HEPZA đã cấp mới 100 dự án với tổng vốn đăng ký 3,14 tỷ USD; 120 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 1,13 tỷ USD. Trong đó, quy mô lớn nhất là dự án Trung tâm dữ liệu tại khu công nghiệp Tân Phú Trung với tổng vốn đăng ký 2,1 tỷ USD. Dự án này định hướng phát triển hạ tầng điện toán hiệu năng cao phục vụ trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy nhu cầu phát triển hạ tầng số, năng lượng, viễn thông, dịch vụ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Một dự án khác là Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1, đã được Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, với diện tích hơn 497 ha, tổng vốn đầu tư trên 379 triệu USD. Với Khu Công nghệ cao TP.HCM, 9 tháng năm 2026 đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đăng ký 1,23 tỷ USD, đạt 87,9% kế hoạch thu hút đầu tư mới cả năm.Trong đó, có hai dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 590 triệu USD, hai dự án trong nước có tổng vốn tương đương 640 triệu USD. Ngoài ra có 5 dự án được điều chỉnh tăng vốn, tương đương 57,519 triệu USD.