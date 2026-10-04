Lâm Đồng hôm nay 04/10

Bản tin tổng hợp tình hình Lâm Đồng hôm nay ngày 04/10/2026 ghi nhận nhiều hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực an ninh trật tự, quốc phòng, chỉnh trang cảnh quan đô thị và phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.

Trọng tâm chú ý là kế hoạch kiên quyết kéo giảm 10% tội phạm trật tự xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ thị tăng cường công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2027, cùng đợt ra quân đồng loạt làm đẹp không gian đô thị hướng tới Festival Hoa Đà Lạt 2026.

Điểm nhanh

An ninh trật tự — Lâm Đồng kiên định mục tiêu giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười ban hành kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Quốc phòng — Lâm Đồng tăng cường lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2027: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Đô thị - Môi trường — Lâm Đồng ra quân chỉnh trang đô thị, hướng tới Festival Hoa 2026: Các địa phương đồng loạt vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh phục vụ lễ hội lớn.

Quy hoạch — Phan Thiết định hình đô thị hạt nhân phía Đông Nam Lâm Đồng: Quy hoạch không gian mới gần 29.000 ha hướng tới trở thành trung tâm du lịch, kinh tế biển kết nối liên vùng.

Nông nghiệp — Cơ chế cho nông nghiệp hữu cơ: Đòi hỏi chính sách hỗ trợ kịp thời để thúc đẩy nông dân chuyển từ ưu tiên sản lượng sang nâng cao giá trị và bảo vệ môi trường.

Các mảng tin nổi bật

An ninh – Quốc phòng

Lâm Đồng kiên định mục tiêu giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười ký Kế hoạch số 16552/KH-UBND nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, tấn công tội phạm.

Lâm Đồng tăng cường lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2027: Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ký Chỉ thị số 18-CT/TU yêu cầu thực hiện chặt chẽ các khâu đăng ký, quản lý nguồn và tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Nghĩa tình người chiến sĩ Công an Lâm Đồng giữa đời thường: Lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục ghi dấu ấn đẹp qua các hành động hỗ trợ dân khắc phục mưa lũ, tìm lại tài sản thất lạc và giải quyết các sự cố chuyển nhầm tiền.

Quy hoạch – Đô thị – Môi trường

Phan Thiết định hình đô thị hạt nhân phía Đông Nam Lâm Đồng

Phan Thiết định hình đô thị hạt nhân phía Đông Nam Lâm Đồng: Khu vực 6 phường liền kề Phan Thiết với quy mô gần 29.000 ha được định hướng thành cực tăng trưởng mới, phát triển mạnh dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, kinh tế biển và kinh tế đêm kết nối liên vùng.

Lâm Đồng ra quân chỉnh trang đô thị, hướng tới Festival Hoa 2026: Sáng 4/10, phong trào dọn dẹp vệ sinh đường phố, trồng thêm thảm hoa và cắt tỉa cây xanh được triển khai đồng loạt để tạo cảnh quan xanh sạch chào đón du khách.

Quảng Trực ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh: Xã Quảng Trực huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương tham gia thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy tạo môi trường sống trong lành.

Kinh tế – Doanh nghiệp – Nông nghiệp

Cơ chế cho nông nghiệp hữu cơ: Phân tích thực tế từ các mô hình sản xuất bền vững cho thấy nông dân cần cơ chế đồng bộ về vốn, kỹ thuật và thị trường để chuyển đổi hiệu quả sang canh tác hữu cơ.

Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) thông báo phát hành hồ sơ mời chào giá: Đơn vị chính thức mời thầu gói bảo dưỡng và vệ sinh các thiết bị trợ thở phục vụ công tác an toàn lao động năm 2026.

Đón chào mùa lễ hội với những mùa hoa mới: Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 là cơ hội để người trồng hoa Lâm Đồng quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường mới và gia tăng giá trị kinh tế ngành hoa.

Văn hóa – Khoa học

Từ một lò phản ứng đến quyết sách chiến lược quốc gia: Nhìn lại hơn 40 năm vận hành an toàn tuyệt đối của Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt - công trình mang tính biểu tượng và là cái nôi đào tạo nhân lực ngành hạt nhân quốc gia.

Lễ hội Katê - hành trình về miền văn hóa Chăm: Đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn rộn ràng bước vào lễ hội truyền thống lớn nhất năm nhằm tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa và lan tỏa di sản văn hóa.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

04/10/2026 17:06 — Lâm Đồng kiên định mục tiêu giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

04/10/2026 14:20 — Welcoming the Festival with New Flower Seasons

04/10/2026 12:13 — Quảng Trực ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

04/10/2026 12:12 — Lâm Đồng ra quân chỉnh trang đô thị, hướng tới Festival Hoa 2026

04/10/2026 11:59 — Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) thông báo về việc phát hành HSMCG gói: Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị trợ thở năm 2026

04/10/2026 10:30 — Lâm Đồng tăng cường lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2027

04/10/2026 07:00 — Phan Thiết định hình đô thị hạt nhân phía Đông Nam Lâm Đồng

04/10/2026 05:10 — Bài 2: Từ một lò phản ứng đến quyết sách chiến lược quốc gia

04/10/2026 04:41 — Nghĩa tình người chiến sĩ Công an Lâm Đồng giữa đời thường

04/10/2026 04:15 — Lễ hội Katê - hành trình về miền văn hóa Chăm

04/10/2026 04:15 — Cơ chế cho nông nghiệp hữu cơ

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