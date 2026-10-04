Không khí lạnh về, miền Bắc xuống thấp bao nhiêu độ C?

Theo thông tin dự báo thời tiết, hiện không khí lạnh đã tiến sát khu vực biên giới phía Bắc. Tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiều nơi đã xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 27-30 độ C.

Dự báo chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến các khu vực khác của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Hà Nội mưa dông, trời chuyển lạnh từ gần sáng 5/10

Đêm nay (4/10), không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội. Ảnh minh họa

Tại Hà Nội, không khí lạnh được dự báo ảnh hưởng từ đêm 4/10. Từ chiều tối cùng ngày đến sáng 5/10, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đến gần sáng 5/10, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xuất hiện trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đêm 4 và ngày 5/10, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 20-23 độ C; riêng vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 23-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C.

Đến đêm 5 và ngày 6/10, nhiệt độ tiếp tục giảm, thấp nhất phổ biến 19-22 độ C; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C.

Biển động mạnh, gió Đông Bắc tăng cấp

Không khí lạnh cũng gây ảnh hưởng đáng kể trên biển. Từ gần sáng và sáng 5/10, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cùng với đó, từ chiều tối 4/10 đến ngày 5/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế được cảnh báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Trong thời gian xảy ra mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, gió mạnh và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải khác. Người dân và các phương tiện hoạt động trong những khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án phòng tránh phù hợp.