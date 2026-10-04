Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang ngày 04/10/2026
Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang.
Tối 04/10/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát đi thông báo khẩn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc vùng núi Bắc Bộ.
Các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới
Diễn biến thiên tai được dự báo sẽ xuất hiện tập trung trong khoảng 6 giờ tới kể từ thời điểm phát tin tối 04/10/2026. Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có nguy cơ cao xảy ra trên các sườn dốc dốc đứng, ven khe suối nhỏ tại các địa phương:
Tỉnh Lai Châu
Tỉnh Sơn La
Tỉnh Phú Thọ
Tỉnh Lào Cai
Tỉnh Tuyên Quang
Tác động và khuyến cáo an toàn
Hiện tượng lũ quét trên các sông, suối nhỏ có thể lên rất nhanh, gây ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp. Sạt lở và sụt lún đất có thể phá hủy hạ tầng giao thông, nhà cửa và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân.
Người dân sinh sống tại các khu vực ven đồi dốc, chân núi, thung lũng và cạnh suối nhỏ thuộc 5 tỉnh nêu trên cần chủ động theo dõi sát sao diễn biến dòng chảy, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như tiếng nổ lớn từ sườn núi, nước suối chuyển màu đục ngầu hoặc dâng nhanh đột ngột.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-nguy-co-lu-quet-sat-lo-dat-tai-lai-chau-son-la-phu-tho-tuyen-quang-ngay-04102026-467824.html