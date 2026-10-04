[Loạt Video] NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU: TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG - Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời số hóa - Kỳ cuối: Xây dựng Đảng thời số hóa - Thay tư duy, đổi tầm vóc

Bám sát nguyên tắc “Thực chất - Đo đếm được - Kiểm soát được - Đánh giá được”, loạt phóng sự đi vào những cách làm cụ thể tại cơ sở: từ siết chặt kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ để theo dõi từng hồ sơ; quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu; đến kết nối nguồn lực đổi mới sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Qua đó, loạt bài làm rõ cách Nghị quyết 05 từng bước được cụ thể hóa thành công việc, tiến độ và những kết quả có thể kiểm chứng, hướng tới đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời số hóa.

Kết thúc loạt phóng sự này, từ những thay đổi trong cách giao việc, giám sát và điều hành, Kỳ cuối: “Xây dựng Đảng thời số hóa – Thay tư duy, đổi tầm vóc” nhìn rộng hơn vào đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời số hóa. Khi dữ liệu, công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ lãnh đạo, yêu cầu đặt ra không chỉ là đổi công cụ, mà còn là đổi tư duy, đổi cách làm và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện: Trúc Sơn - Trà Mi - Minh Hạnh - Ngọc Thành