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Danh sách 680 ô tô, xe máy bị phạt nguội vì vượt tốc độ trong 1 tuần ở Bắc Ninh

Tuần từ 21/9- 27/9, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Bắc Ninh phát hiện và xử lý 680 ô tô, xe máy vi phạm chạy quá tốc độ quy định trên địa bàn.

Báo VTC News
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Danh sách các xe bị phạt nguội vi phạm tốc độ như sau:

88C-143.44; 98A-253.45; 98A-284.24; 98A-868.23; 98A-879.57; 98B3-949.81; 98C-136.66; 98C-156.29; 98E1-772.07; 98E1-793.99; 98F1-294.66; 98AB-290.23; 99B-402.37; 14A-695.39; 98A-389.72; 98B2-708.80; 29A-201.96; 89A-621.02; 98A-476.31; 98C-136.66; 98C-137.04; 98C-370.80; 37AB-447.52; 98AA-326.84; 98E1-822.13; 98A-894.95; 19N-5428; 30K-614.81; 98A-406.89; 98AA-084.29; 98AE-127.82; 98B-101.37; 98E1-745.62; 98E1-851.67; 99AA-308.47; 99AA-783.29; 99B-231.63; 99AB-345.33; 30M-886.88; 30F-462.40; 30B-338.56; 99A-302.97; 30M-446.57; 35A-659.83; 20C-144.58; 22S1-438.76; 99B1-551.74; 99E1-425.63; 36AU-047.25; 12D1-315.83; 98G1-165.26; 36B8-388.02; 99H1-244.50; 99E1-580.10; 99AA-830.10; 60B2-267.01; 30N-509.04; 29E-349.19; 30B-448.78; 34A-927.13; 98A-719.91; 99B-130.77; 15A-544.75; 15H-254.64; 30A-339.81; 30F-674.55; 99A-486.45; 30M-693.32; 29K138.33; 12H1-486.93; 89AB-577.22; 29AG-963.03; 29C1-112.35; 99A-650.64; 30K-435.23; 30M-025.63; 29D-520.48; 15B-368.44; 89H-144.25; 29H-586.73; 99H-153.23; 29E-041.12; 30H-073.22; 99A-043.08; 30F-107.62; 89A-701.14; 29C-459.14.

Xe ô tô vi phạm tốc độ trong khu dân cư. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh)

Xe ô tô vi phạm tốc độ trong khu dân cư. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh)

99A676.06; 30A-912.66; 29C-928.03; 30G-767.66; 34B-068.82; 99A-318.85; 99B-256.89; 29D-564.69; 34A-619.16; 15B-281.44; 15H-326.87; 34A-081.36; 29K-298.89; 30M-204.72; 29E-333.07; 30E-532.10; 99A-879.05; 29E-701.05; 29E-025.29; 20E-208.96; 35A-582.21; 29K-105.56; 89H-044.56; 30E-465.20; 30B-907.32; 29E-179.70; 51D-291.00; 29C-828.06; 99A-151.69; 99A-650.64; 30K-435.23; 30M-025.63; 29D-520.48; 15B-368.44; 89H-144.25; 29H-586.73; 99H-153.23; 29E-041.12; 30H-073.22; 99A-043.08; 30F-107.62; 89A-701.14; 29C-459.14; 99A676.06; 30A-912.66; 29C-928.03; 30G-767.66; 34B-068.82; 99A-318.85; 99B-256.89; 29D-564.69; 34A-619.16; 15B-281.44; 15H-326.87; 34A-081.36; 29K-298.89; 30M-204.72; 29E-333.07; 30E-532.10; 99A-879.05; 29E-701.05; 29E-025.29; 20E-208.96; 35A-582.21; 29K-105.56; 89H-044.56; 30E-465.20; 30B-907.32; 29E-179.70; 51D-291.00; 29C-828.06; 99A-151.69; 30B-386.44; 36K-063.85; 89H-187.96; 29A-875.01; 36A-841.68; 30H-631.79; 30E-690.59; 99B-416.60; 99A-598.35; 29E-718.52; 29E-677.01; 89H-177.47; 99B-133.59; 30M-246.01; 30G-605.70; 29K-054.30; 90H-025.45; 30B-095.8p; 30G-137.82; 29G1-943.90; 12H1-496.18; 12HA-073.50; 12L1-019.93; 98M1-280.48; 19L1-172.80; 99AA-493.75; 12FA-037.71; 12D1-159.74; 98B3-376.86; 12AA-500.54; 25AB-024.07; 49D1-541.27; 28L1-224.54; 12H-057.18; 12H-060.28; 37R-041.21; 98F1-337.89; 12AA-652.91; 98C1-187.80; 12HA-092.61; 12AA-437.81; 98C1-289.16; 12LA-089.09; 12AA-115.07; 12H1-502.82; 12H1-013.63; 98AF-036.30; 11AA-182.67; 98B3-921.63; 12AA-323.50; 98M1-188.83; 12AA-482.33; 99B-182.20; 88AD-045.66; 98B2-379.12; 29BG-035.67; 98AA-082.68; 12AA-193.87; 98D1-029.69; 99B-219.41; 99B-308.52; 88A-699.21; 98Y5-5228; 29E-437.64; 98D1-590.32; 98L6-7377; 29V-5811; 99B-273.42; 30M-866.66; 19A-541.30; 30G-227.28; 98D1-042.85; 99H-064.41; 98C-176.85; 98C-308.70; 98G-002.36; 30M-111.50; 29H-548.66; 88C-091.04; 98D1-445.21; 20G1-230.50; 98B-115.73; 98C-364.76; 98A-898.41; 30M-506.83; 98D1-620.71; 98A-933.65; 99AB-411.23; 30H-095.16; 30M-856.61; 99A-703.40; 29A-570.21; 98H-049.66.

Ô tô vi phạm tốc độ trên QL 17 đoạn qua đoạn xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh).

Ô tô vi phạm tốc độ trên QL 17 đoạn qua đoạn xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh).

99B-271.81; 99B-225.88; 18H-017.30; 29A-144.01; 99AA-600.96; 99H-151.45; 98N5-5806; 98B-132.94; 99H-139.59; 30H-644.96; 30L-078.66; 29K-226.95; 30F-871.04; 99B-199.99; 29Y5-749.25; 98B3-468.60; 98C-307.76; 19H-062.60; 98A-040.05; 98AE-070.89; 98B2-72947; 98F1-324.77; 99A-255.81; 89A-922.44; 90AD-032.62; 98A712.14; 98AE-075.54; 98B3-026.84; 98F1-233.49; 98N2-3208; 98A-420.43; 26A-291.43; 98A-952.62; 19AF-114.95; 30A-962.88; 30F-420.19; 51L-675.18; 98B-074.04; 98C-208.58; 99B-501.41; 98M7-1322; 98A-645.62; 98AB-136.25; 98B3-883.83; 98E1-915.73; 98AE-028.12; 98A-760.00; 34A-172.86; 98A-846.24; 98A-144.51; 98B3-594.60; 98C-250.19; 14A-751.14; 30G-599.45; 98C-284.57; 30F-054.71; 98A-248.63; 98A-79262; 29H-986.20; 98E1-584.09; 98E1-556.83; 18D1-796.46; 99AA-625.32; 98A-382.59; 29E-69056; 30H-246.89; 29E-431.61; 98A-367.28; 30K-785.09; 98F1-473.78; 15F-000.81; 30H-777.32; 99B-035.11; 99A-645.68; 99A-488.38; 99A-512.97; 60F2-020.17; 26D1-411.24; 99A-458.96; 34RM-017.11; 20RM-016.14; 34LD-010.57; 14RM-000.07; 29BD-009.75; 30H-322.51; 89M1-3305; 20A-143.48; 99B-086.83; 99A-684.13; 29C-957.37; 18C-150.27; 99C-219.64; 30H-305.89; 99C-150.89; 99A-402.46; 99A-890.54; 19C-257.52; 30B-668.72; 99A-744.41; 34L-314.11; 29H-193.08; 99A-483.98; 99A-866.19; 99H-097.68; 89C-153.00; 99B-445.38; 98A-702.17; 50E-482.01; 99A-509.47; 99C-042.47; 99A-930.10; 30M-656.53; 29B-197.75; 98A-512.22; 99B-131.88; 99B-067.21; 99B-084.02; 99C-302.53; 99A-530.85; 99A-491.78; 30H-302.72; 98RM-01820; 19N-5428; 30E-217.16; 30F-245.29; 98A-711.59; 98A-728.88; 98B2-539.38; 98H1-271.62; 98H1-374.95; 99AA-471.63; 99B-331.93; 98B2-512.90; 20B-271.31; 98A-842.05; 98A-963.26; 99H3-0325; 98AA-365.37; 98AL-038.98; 98B3-249.02; 98C-191.40; 98H1-358.20; 29K4-7027; 88D-002.13; 98A-841.55; 98A-942.19; 98H1-442.77; 98K8-2688; 98MĐ8-077.91; 98A-332.24; 98A-566.97; 98K8-2656; 29C-199.89; 11c-071.07; 30G-160.50; 98a-663.36; 98c-221.97; 99b-312.15; 99H-145.57; 30L-551.50; 20A-507.34; 30B-142.41; 99B-474.57; 89A-996.89; 34A-400.74; 99A-736.08; 89H-148.33; 29X3-501.41.

Ô tô chạy quá tốc độ trong khu dân cư. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh).

Ô tô chạy quá tốc độ trong khu dân cư. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh).

99H-158.90; 21CA-074.06; 29E-079.54; 15K-418.45; 99A-898.75; 99C-282.61; 30M-886.61; 29E-093.76; 99B-228.91; 99A-931.40; 99A-539.25; 29RM - 058.31; 98A - 818.16; 99B - 322.82; 98AF - 085.51; 98AF -088.97; 98G1-006.90; 29C-389.86; 30Y7-3793; 98E1-632.42; 98AA-407.17; 98C-307.62; 99AA-984.87; 99AB-357.82; 34A-677.98; 34A-845.04; 60F2-440.63; 98A-860.14; 28FN-076.43; 36AB-572.12; 98AB-230.38; 98E1-836.69; 98K1-298.60; 98M1-095.03; 99AB-353.54; 99S1-6306; 98F1-419.87; 20A-128.45; 51G-453.68; 98K-8170; 99AB-432.62; 20AA-865.95; 81M1-258.33; 98AL-034.26; 98B3-824.36; 98K4-0896; 12HA-052.81; 18H-038.40; 36B1-780.85; 36B6-165.49; 37P1-734.60; 88F1-527.99; 98E1-203.05; 98H1-188.23; 99AA-123.62; 99B-196.34; 99B-357.79; 99E1-466.47; 99H1-333.39; 99A-771.17; 11AA-289.56; 12AA-094.94; 98B2-797.59; 98E1-657.66; 99AA-836.01; 99D1-484.45; 99H1-429.47; 12S1-133.46; 17AK-015.85; 20AF-100.97; 25AN-047.48; 29AC-939.39; 29D1-914.08; 29F1-694.07; 30X5-5329; 34B1-196.99; 34K8-4978; 36AY-007.14; 36K-367.01; 90A-065.97; 99AA-496.06; 99AB-217.47; 99AB-776.32; 99AE-072.26; 99B-352.93; 99D1-547.08; 99D1-570.49; 99E1-537.24; 99G1-379.59; 99G1-473.16; 99G1-521.44; 99G1-636.63; 99H1-206.37; 99K1-230.12; 99L6-0834; 74L1-346.34; 98G1-045.27; 99A-423.59; 99AC-054.20; 99B-373.72; 99C1-568.32; 99E1-411.02; 99E1-476.93; 99G1-356.50; 99H1-212.94; 99H1-415.08; 99Z2-0686; 88A-622.07; 99D1 - 551.82; 28N1 - 067.55; 99AA -744.05; 99B1 - 475.00; 20AE - 083.36; 29E - 677.54; 99B1 - 527.43; 29BM - 060.63; 20C - 282.32; 99B - 061.88; 36AL - 019.24; 29C -166.00; 99A - 741.81; 99A - 523.04; 69B1 - 500.26; 29E - 885.31; 99AB - 072.03; 99AB - 571.36; 29Y5 - 492.03; 29E- 646.82; 99C- 061.61; 99C-201.01; 99A-4267.3; 99A-683.23; 30B-690.24; 19A-076.30; 29B-178.87; 34H-042.38; 29E-561.43; 30M-120.19; 29A-449.25; 99A-444.86; 99A-324.18; 99H-175.12; 30K-180.80; 29E-614.35; 30L-347.83; 30L-291.14; 99A-244.84; 29A-727.22; 30A-308.80; 99A-308.04; 99H-087.49; 18A-122.46; 30B-004.35; 99D-019.14; 29A-280.32; 99M-084.58; 99H-072.98; 29E-259.00; 29B-32127; 99A-618.75; 98C-182.36; 29E-781.61; 51G-239.28; 30F-509.97; 30G-858.79; 30M-503.41; 99C-196.80; 30B-41323; 99A-718.18; 99C-108.42; 30B-378.69; 30E-786.59; 29E-308.60; 30K-699.15; 29C-703.92; 99H-027.26; 99C-087.88; 30B-231.56; 99A-587.83; 30G-695.71; 30G-870.40; 99A-571.39; 29H-876.88; 30K-705.88; 30H-269.85; 99B-251.32; 89A-783.09; 99H-137.17; 30K-699.15; 99K-8850; 29D-584.14; 99B-321.58; 99C-028.83; 99A-791.66; 29C-571.29; 99A-555.59; 99A-72618; 99C-01743; 30K-699.15; 89C-073.70; 30L-822.62; 99A-096.11; 14A-017.23; 18A-607.09; 20A-889.76; 30B-888.16; 30F-175.10; 33P9-9989; 88A-131.32; 98AA-213.87; 98K7-4126; 18C-159.56; 20G1-597.87; 98AA-293.36; 98B2-699.32; 99AA-821.79; 99AD-027.99; 20AA-263.19; 20P1-5729; 21LA-078.27; 98AA-378.67; 98K1-173.35; 98A-766.04; 30H-299.21; 98AC-131.71; 99D1- 427.28; 99D1- 502.86; 99A- 448.88; 19B1- 548.78; 99A-477.36; 12AA-737.63; 99H-134.55; 89H-039.90; 30C-636.69; 99D1-186.17; 99D1-456.34; 99AB-616.31; 99D1- 521.72; 99L2- 4624; 30M- 345.75; 29E- 475.37; 29B1- 840.60; 29D- 047.04; 99A- 811.18; 98B1- 476.94; 99A- 847.30; 99A- 582.30; 20M3- 2157; 29G1- 990.47; 99A- 610.50; 99A- 738.31; 98AK-060.67; 98AL-052.84; 98C1-105.35; 29M1-467.39; 98C1-190.76; 30K-393.88; 29H-698.48; 98B3-224.71; 99AB-703.77.

Cần chuẩn bị gì khi đến nộp phạt?

Đối với ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Văn Chương

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/danh-sach-680-o-to-xe-may-bi-phat-nguoi-vi-vuot-toc-do-trong-1-tuan-o-bac-ninh-ar1043376.html