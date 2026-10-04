Đề xuất tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc lên lá 85%

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ Tư, ngày 4/10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tham dự Phiên họp về phía Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành nhằm hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với bối cảnh thực tiễn.

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; giảm tỷ lệ tử vong, giảm gánh nặng bệnh tật, góp phần giảm chi phí y tế, bảo vệ môi trườ ng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng Phòng chống tác hại của thuốc lá vẫn giữ nguyên như Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành.

Về bố cục, dự thảo Luật gồm 03 Điều như sau: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Điều 2. Hiệu lực thi hành; Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp.

Thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành với nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật. Nhiều ý kiến thống nhất với cách thiết kế giải thích khái niệm thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo hướng phân biệt sản phẩm theo cơ chế hoạt động đặc thù.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, việc khái niệm chưa bao gồm "chất không chứa nicotine" sẽ dẫn đến khoảng trống trong thực hiện quy định cấm khi Luật có hiệu lực thi hành đối với nguyên liệu không chứa nicotine dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại khoản 3 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Luật hiện hành.

Mặc dù tại khái niệm nguyên liệu thuốc lá, dự thảo Luật đã quy định "Chất khác do Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để quy định", nhưng quy định như trên mang tính bị động, chỉ khi thực tiễn phát sinh thì Chính phủ mới căn cứ để quy định. Do đó, Ủy ban đề nghị bổ sung "chất không chứa nicotine" trong khái niệm nguyên liệu thuốc lá.

Một nội dung khác được Uỷ ban Văn hoá và Xã hội quan tâm là thực tế, việc quy định về cảnh báo bằng hình ảnh trên bao bì thuốc lá là biện pháp có chi phí thấp nhưng có tính tác động mạnh để truyền thông nguy cơ, hỗ trợ cai thuốc và giảm khởi đầu hút thuốc. Mặc dù quy định hiện hành đã giao Chính phủ quy định cụ thể mức tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe phù hợp với từng thời kỳ, nhưng kể từ khi Luật có hiệu lực thi hành (1/5/2013) đến nay, diện tích in cảnh báo sức khỏe chưa được điều chỉnh và vẫn giữ ở mức tối thiểu 50%.

Do đó, Ủy ban đề nghị bổ sung quy định tại dự thảo Luật theo hướng diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính trước và mặt chính sau của bao, tút, hộp thuốc lá hoặc quy định lộ trình để đạt được mức tăng diện tích cảnh báo sức khỏe từ 85 - 100% để thể hiện cam kết của Chính phủ cũng như quyết tâm của Nhà nước nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, để chuẩn bị cho việc thẩm tra, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã tổ chức khảo sát tại một số địa phương, nghiên cứu tài liệu; làm việc với cơ quan chủ trì soạn thảo; gửi văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban tham gia thẩm tra dự án Luật.

Đại biểu biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra của Ủy ban. Ảnh: Hồ Long

Ủy ban nhận thấy, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến thẩm tra sơ bộ, bổ sung trong Hồ sơ dự án Luật dự thảo nội dung hợp nhất theo quy định, dự thảo Nghị định hướng dẫn. Hồ sơ dự án Luật cơ bản đầy đủ theo quy định.

Tuy nhiên theo Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh, còn một số vấn đề và các ý kiến tại Phiên họp, Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu sửa đổi, bổ sung, theo hướng thống nhất quan điểm xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe của người dân, tìm mọi biện pháp hạn chế việc tiếp cận, sử dụng thuốc lá.

Phát biểu tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp, tích cực nghiên cứu, rà soát, bảo đảm đủ các tài liệu theo quy định.