Cà Mau: Cảnh báo mưa to, nguy cơ ngập úng cục bộ

Ngày 4/10, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau cho biết, từ ngày 4 đến 9/10, tỉnh Cà Mau có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu vào trưa và chiều.

Mưa to có nguy cơ gây ngập úng làm ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt của người dân.

Đợt mưa này có khả năng tiếp diễn đến khoảng ngày 10 - 13/10, với tổng lượng mưa phổ biến 80 - 130mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đây là giai đoạn thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Mưa dông có thể xuất hiện bất chợt, thay đổi nhanh về thời gian và cường độ, thậm chí có nơi mưa rất lớn trong thời gian ngắn.

Mưa lớn, nhất là mưa với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, vùng đô thị, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét đánh, gió giật mạnh, có thể gây đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa, công trình, cơ sở hạ tầng…