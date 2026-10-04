Chi tiết kế hoạch truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng

TP.HCM sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng sẽ được tổ chức vào ngày 14/10.

Các hoạt động tưởng niệm bắt đầu từ 7h30 ngày 14/10 với lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia liệt sĩ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ viếng và lễ truy điệu diễn ra từ 8h.

Sau lễ truy điệu, khoảng 10h, các hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố ở khu phố 7, phường Long Bình.

Dự kiến, khoảng 200 đại biểu tham dự các hoạt động, trong đó có đại diện các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, Quân khu 7 và TP.HCM.

UBND TP.HCM giao Ban Chỉ đạo Quân khu 7 phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng chính quyền địa phương tại những nơi diễn ra hoạt động để chuẩn bị và tổ chức buổi lễ trang nghiêm, đúng quy định. Các cơ quan chuyên môn cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn về nội dung, chương trình, nghi thức và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho lễ viếng, truy điệu và an táng.

Dòng người đến công viên Lê Thị Riêng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dịp 27/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Sự kiện nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đồng thời, sự kiện tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống yêu nước của dân tộc; sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23/6 trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm. Khu vực này từng là Nghĩa trang Đô Thành, được xác định có liên quan đến việc an táng các cán bộ, chiến sĩ hy sinh Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tính đến ngày 4/10, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 685 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể.